Tylko spójrz, co na kasku miał polski skoczek. Ramię w ramię ze Świątek

Kacper Tomasiak po wszystkich czterech piątkowych skokach przyszedł do dziennikarzy uśmiechnięty niemal od ucha do ucha. A to rzadki widok, bo młody zawodnik, który jest polską nadzieją na sezon olimpijski w skokach, nie zwykł przesadnie okazywać emocji, nawet po udanych zawodach. Tym razem miał do tego jednak sporo powodów.
W indywidualnych treningach, które decydowały o wyborze składów reprezentacji na konkurs drużyn mieszanych i były pierwszym przetarciem przed dwoma konkursami skoczków w sobotę i niedzielę, Tomasiak spisał się porządnie. 128,5 metra i 27. miejsce, a następnie 133 metry i 20. miejsce. Trzeba przyznać, że nieźle jak na debiut.
Po południu miał jeszcze okazję sprawdzić się w swoim pierwszym konkursie cyklu najwyższej rangi. Polska z Tomasiakiem w składzie zajęła szóste miejsce, wyrównując najlepszy wynik w historii rywalizacji w mikstach. Choć to rezultat dość spodziewany - taka pozycja w stawce odpowiada formie Polaków, wśród których mamy dwóch skoczków na niezłym poziomie i dwie skoczkinie, które nadal odstają od światowej czołówki. Tomasiak indywidualnie zająłby 11. miejsce po skokach na 129 i 127,5 metra. Kamil Stoch, który byłby siódmy, zgromadził o 17 punktów więcej, skacząc 128,5 i 130,5 metra.
- Bardzo dobrze się czuję i choć indywidualny debiut jeszcze przede mną, w sobotę, to można powiedzieć, że na spokojnie sobie w to wchodzę. Pierwsze skoki były dosyć dobre, choć zawsze można w nich coś jeszcze poprawić. Ogólnie są już na dobrym i powtarzalnym poziomie, więc jestem zadowolony - komentował po zawodach Tomasiak.
Czy Tomasiak odczuł nieco tremy związanej z debiutem? - Na pewno trochę tak, ale myślę, że nie jakoś bardziej niż w innych konkursach. Nie było dużej różnicy. Jednak zawody to zawody, więc jest troszkę więcej tego, może nie takiego spięcia, ale skupienia na tym, co trzeba zrobić. I dlatego te skoki często lepiej wychodzą właśnie na zawodach - stwierdził skoczek.
Jak 18-latkowi debiutowało się u boku takiego zawodnika, jakim jest Kamil Stoch i to w dniu, w którym rozpoczął swój ostatni sezon w karierze? - Nie wiem, co Kamil ma na ten temat do powiedzenia, ale może to dobrze wygląda. Ja też staram się skupiać bardziej na swoich skokach, żeby się rozwijać i skakać jak najlepiej - ocenił Kacper Tomasiak.
- Nie było tak, żebym sięgał po rady od niego, ale też na pewno nie tak, żebyśmy kompletnie nic do siebie nie mówili. Było normalnie - dodał Polak.
Ważna rzecz pojawiła się na przodzie kasku Tomasiaka - jego nowy sponsor, Oshee. To firma, która wspiera także choćby Igę Świątek. - Nie miałem okazji jej jeszcze poznać, może kiedyś będzie okazja. Ale pewnie, że to fajne, że mamy wspólnego sponsora - skomentował skoczek. Jego umowa nie jest jeszcze w pełni dopięta na ostatni guzik, ale może już promować swojego partnera z logiem, które umieścił także na swojej czapce.
Kibice, gdy w mediach społecznościowych pojawiła się informacja o nowym sponsorze Tomasiaka, zaczęli pytać, czy powstanie "wywar z Kacpra Tomasiaka". O co chodzi? To nawiązanie do przypadku Igi Świątek, która pojawia się na etykietach, a także wizerunkach tworzonych na butelki i puszki napojów Oshee, więc fani żartują, że napój jest produkowany właśnie z polskiej tenisistki. - Cóż, powiem tylko, że ta współpraca nie jest jeszcze na tak zaawansowanym poziomie, jeszcze tego nie wiem. I pewnie trzeba będzie poczekać, żeby aż takiej ekspozycji doświadczyć - wskazał Kacper Tomasiak.
Piątkowe skoki były dla Tomasiaka pierwszymi także na skoczni w Lillehammer. Po wszystkim mówił, że na razie ma z niej dobre odczucia. I oby w kolejnych dniach inauguracji sezonu sobie tego wrażenia nie zepsuł. W sobotę i niedzielę zaplanowano dwa konkursy indywidualne. Oba rozpoczną się o godzinie 16:00 i zostaną poprzedzone kwalifikacjami 1,5 godziny wcześniej. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.
