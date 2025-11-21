Cały świat zobaczył, co zrobił Polak w Lillehammer. O tym będzie głośno

W Lillehammer trwa pierwszy konkurs nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Są to zawody drużyn mieszanych.

Na półmetku Polska startująca w składzie Anna Twardosz, Kacper Tomasiak, Nicole Konderla-Juroszek i Kamil Stoch zajmuje szóste miejsce. Najdalej w naszej ekipie spisał się 18-letni Tomasiak, który skoczył 129 metrów. Ale najwięcej emocji przyniósł skok Stocha.

Nasz wielki mistrz długo czekał, aż Borek Sedlak włączy zielone światło, a więc pozwoli mu ruszyć z belki startowej. Czech, który startuje zawodników, nie robił tego, bo Stoch miał zbyt dobry, aż niebezpieczny, wiatr pod narty.

- Borek, dawaj zielone! Już nie wieje – krzyczał jeden z polskich kibiców stojących pod skocznią, gdy Stoch czekał na swój skok. Mężczyzna przebrany za kobietę błyskawicznie stał się wielką atrakcją dla realizatorów transmisji. – Borek, dawaj zielone, no! – krzyczał po chwili i rozpiął swoje okrycie wierzchnie, prezentując zaskakujące przebranie. Jak wszyscy widzieli – strój tego kibica prezentował nagą kobietę.