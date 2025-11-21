Kompromitacja organizatorów Lillehammer na start Pucharu Świata!

Fani skoków już dawno temu w każdym kalendarzu zakreślili datę 21 listopada 2025 roku. Jest to bowiem dzień rozpoczęcia kolejnego sezonu Pucharu Świata. W Lillehammer zainaugurowano zmagania konkursem mikstów, w którym udział weźmie aż 15 reprezentacji - wśród nich rzecz jasna Polacy.

Nasi skoczkowie co najwyżej przeciętnie spisali się w piątkowych treningach. Jedynie dwóch - 38-letni Kamil Stoch oraz 18-letni Kacper Tomasiak - zaprezentowało niezłą dyspozycję. Weteran skoczni oraz debiutujący w Pucharze Świata młodzieniec zajmowali jednak pozycje w drugiej i trzeciej dziesiątce stawki. Znacznie gorzej poradzili sobie pozostali Polacy, jednak nic to w porównaniu z tym, co zrobili gospodarze imprezy.

O wszystkim poinformował Dominik Formela z redakcji skijumping.pl. Na Twitterze dodał zdjęcie zawodników i członków sztabu czekających pod skocznią. "Po co ta kolejka? Ano po plastrony startowe. Te właśnie… są wypisywane markerami, ponieważ nie zostały przygotowane. Bardzo duży bałagan w Lillehammer. Nie ma szans, że konkurs ruszy punktualnie o 16:00" - napisał.

Nie mamy pańskiego plastronu i co Pan nam zrobi?

Ledwo co ruszył sezon, nie oddane były jeszcze pierwsze konkursowe skoki, a można już mówić o pierwszej organizacyjnej wpadce. Całe szczęście, po zaledwie paru chwilach problem został rozwiązany. Dominik Formela poinformował, że zagubione plastrony zostały dostarczone na skocznię, dzięki czemu konkurs rozpoczął się jedynie z kilkuminutowym opóźnieniem. "Zawodnicy odbierają swoje numerki i gnają na górę skoczni" - napisał na Twitterze.

Piątkowy mikst otwiera zimowe zmagania skoczków i skoczkiń w sezonie 2025/26. Jutro i pojutrze odbędą się zawody indywidualne. Rozpoczęcie obu zaplanowane zostało na godzinę 16:00. Zapraszamy serdecznie do śledzenia relacji tekstowych z tych konkursów na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

