Dramatyczne obrazki przed skokami Polaków w Lillehammer

Wreszcie! - tak mogli krzyknąć w piątek kibice skoków narciarskich. Od godz. 16 w Lillehammer ruszyła rywalizacja w mikście. Na starcie stanęło piętnaście drużyn, w tym reprezentacja Polski. Biało-Czerwonych reprezentują Anna Twardosz, Nicola Konderla-Juroszek, Kacper Tomasiak oraz trzykrotny indywidualny mistrz olimpijski Kamil Stoch.

REKLAMA

Zobacz wideo Karaś żałuje freak fightów? Takie ma zdanie o walkach

Fatalne obrazki przed skokami Polaków w Lillehammer

Niestety przed rozpoczęciem konkursu zobaczyliśmy przykre sceny w Lillehammer. Podczas transmisji w Eurosporcie można było zobaczyć pustki na trybunach. To o tyle dziwne, że w zawodach rywalizują też przedstawiciele gospodarzy - Norwegii. To nie zachęciło jednak fanów, by zobaczyć ich w akcji w konkursie w mikście.

W zawodach w mikście oprócz Polaków walczą też reprezentacje: Rumunii, Kazachstanu, Chin, Francji, Włoch, Finlandii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Szwajcarii, Japonii, Słowenii, Norwegii, Niemiec oraz Austrii.

Relację z konkursu w mikście można śledzić tutaj.

W sobotę odbędzie się pierwszy konkursu Pucharu Świata mężczyzn. O godz. 14.30 w Lillehammer zaplanowane są kwalifikacje. Konkurs rozpocznie się o godz. 16. W niedzielę drugi konkurs - również o godz. 16 (kwalifikacje godz. 14.30).

Zobacz także: Koniec skoków, jakie znamy. Tej zimy wchodzi rewolucyjny przepis

Relacje na żywo z konkursów Pucharu Świata w skokach na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Oficjalny rekord Lysgaardsbakken (HS140) to 146 metrów, który ustanowili Szwajcar Simon Ammann (2009 rok) oraz Niemiec Markus Eisenbichler (2023).

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU