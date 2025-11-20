Miał zastąpić Małysza. W końcu wraca do skoków. "Robię to z przyjemnością"

Choć "następców Adama Małysza" na przestrzeni lat nie brakowało, to po Klemensie Murańce obiecywano sobie w pewnym momencie wyjątkowo wiele. Już w wieku 13 lat został zimowym wicemistrzem Polski na dużej skoczni, przegrywając w 2007 roku tylko z Kamilem Stochem. Zaś w styczniu 2008 roku pobił rekord i został najmłodszym zawodnikiem, który wystartował w zawodach rangi Pucharu Świata. Wróżono mu wielką przyszłość, ale rzeczywistość okazała się inna.
Murańka oczywiście w trakcie kariery sukcesy miał. Był choćby członkiem drużyny, która na mistrzostwach świata w Falun w 2015 roku wywalczyła brąz. Jednak całościowo nie wszedł nigdy na najwyższy poziom. Tylko trzy razy przekraczał barierę 100 pkt w Pucharze Świata (najwięcej 141 w sezonie 2020/21), a na podium nigdy nie stanął. Przed kampanią 2024/25 ogłosił, że jest zmęczony skokami i kończy karierę. Był wówczas po trzech sezonach z rzędu bez choćby punktu w PŚ. Ostatecznie jednak długo bez skoczni nie wytrzymał. Wrócił, ale już jako trener w TS Wisła Zakopane.
W rozmowie z Eurosportem Murańka opowiedział o szczegółach swojej pracy. - Prezes zaoferował mi pracę, ofertę przyjąłem z przyjemnością. Dla mnie to pewna kontynuacja, choć w innym zakresie. Prowadzę dwie grupy. Starszą, piętnastolatków, i młodszą, od siedmiu do dziesięciu lat. W sumie dzieci jest siedmioro, w tym dwie dziewczynki - powiedział Klemens. Jego syn, Klimek junior, też skacze w młodszej grupie. Sam Murańka wyróżnił jednego ze swych podopiecznych.
- To Dominik, ma piętnaście lat. Pamiętam, jak ja miałem czternaście czy piętnaście lat i potrafiłem się zaplątać koło kadry. W tym chłopaku też widzę coś takiego. Trzeba dużo pracy i on o tym wie. Wiem, co mu powiedzieć, bo sam tego doświadczyłem na własnej skórze. Że ma podchodzić z ostrożnością, żeby nie odleciał - ocenił Murańka, który przede wszystkim podkreślił, iż obecnie skoki znów sprawiają mu radość. - Robię to z przyjemnością, to najważniejsze. Praca nie sprawia mi bólu. Robię to, co mi się podoba i jeszcze mi za to płacą - podsumował były skoczek.
Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!