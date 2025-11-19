Powrót na stronę główną
Jest problem. FIS stawia Polakom ultimatum tuż przed startem Pucharu Świata
Już za nieco ponad dwa tygodnie Puchar Świata zagości do Wisły. Kibice z niecierpliwością odliczają dni do tego wydarzenia, ale organizatorzy już niekoniecznie. Nie wszystko idzie zgodnie z planem. Dodatkowo teraz dostali ultimatum od FIS-u i konkretny termin realizacji.
W sezonie 2023/24 Polska aż trzykrotnie gościła najlepszych skoczków świata. Oprócz Wisły i Zakopanego zorganizowano konkursy również na skoczni w Szczyrku. W poprzedniej kampanii ostatnia z lokalizacji wypadła z kalendarza i w tym roku także się w nim nie pojawi. Wydawało się, że w tym sezonie na rywalizację w naszej ojczyźnie długo czekać nie będziemy musieli. W końcu już na pierwszy weekend grudnia zaplanowano zmagania w Wiśle. Tylko czy dojdą one faktycznie do skutku? Czy konkursy w tym mieście są zagrożone?

Problemy Wisły. FIS postawił jasne żądania

Problemem jest pogoda. Wciąż nie ma śniegu, a dodatkowo panują dość wysokie, jak na tę porę roku, temperatury. Andrzej Wąsowicz, prezes Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego, chciał, by w ostateczności zawody odbyły się w formie hybrydowej, a więc skoczkowie sunęliby po lodowych torach, ale lądowali na igelicie. 

Tak się raczej nie stanie. Nie pozwala na to FIS. Organizatorzy w Wiśle muszą więc wyprodukować śnieg, jeśli zawody mają odbyć się właśnie w tym miejscu, w tym terminie. - Jesteśmy po konsultacjach z Sandro Pertile. Nalega on, aby zawody przeprowadzić na śniegu. Dał nam termin na realizację prac z tym związanych do 28 listopada - przekazał Wąsowicz w rozmowie z PAP, cytowany przez TVP Sport. Zeskok musi być pokryty 30 cm śniegu. Ile jest obecnie, bo prace ruszyły bądź powinny ruszyć w najbliższym czasie? Tego działacz nie ujawnił. Pozostaje trzymać kciuki, by Polska wyrobiła się w terminie.

Polscy skoczkowie już nie mogą doczekać się startu sezonu

A póki co czekają nas konkursy w trzech innych lokalizacjach. Już w ten weekend zawodnicy zainaugurują nowy sezon Pucharu Świata. Dwa konkursy indywidualne i jeden mieszany odbędą się w Lillehammer. Później skoczkowie przeniosą się do Falun, gdzie zmierzą się dwukrotnie w rywalizacji indywidualnej, podobniej jak i w Ruce. Następnie, jeśli wszystko się uda, powinni zawitać do Wisły. 

Oczekiwania przed tym sezonem są naprawdę ogromne. Maciej Maciusiak, nowy selekcjoner Polaków, ujawnił, że zdrowie dopisuje jego podopiecznym i powinni zameldować się w dobrej formie na starcie kampanii. - Oceniam [przygotowania, przyp. red.] bardzo pozytywnie. Już teraz nie możemy się doczekać rywalizacji. Chyba każdy czuje głód skoków i chęć sprawdzenia się z innymi. Uważam, że ostatnie dwa obozy w Wiśle i w Zakopanem były dla nas bardzo pozytywne, zrobiliśmy kilka kroków do przodu - mówił Maciusiak

