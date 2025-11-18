O tej chorobie trenera Polaków nikt nie wiedział. Nagle podwinął rękaw

W piątek w Lillehammer zacznie się nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. W olimpijską zimę nasza kadra wskoczy z nowym szefem. Macieja Maciusiaka niby od lat znają wszyscy w środowisku, bo był skoczkiem, serwismenem, asystentem, a teraz już od wielu lat jest trenerem i praktycznie nie ma zawodnika, z którym by nie pracował i nie ma szkoleniowca, z którym by nie współpracował. Ale po długim spotkaniu i szczerej, chwilami niełatwej, rozmowie z Maciusiakiem mamy przekonanie, że dotąd wielu znało go tylko powierzchownie.

Z trenerem spotkaliśmy się w Zakopanem. Po około dwóch godzinach nagle podwinął rękawy bluzy i zapytał: - Widzicie? To jest bielactwo. Lekarze powiedzieli mi, że to wyszło w wyniku bardzo dużego stresu.

Michael Jackson chorował na to samo

Bielactwo to przewlekła choroba skóry. Jej objawami są odbarwione, białe plamy na skórze. Bielactwo dotyczy od 0,5 do 2 proc. populacji. Cierpiał na nie m.in. Michael Jackson. Przyczyny tej choroby mogą być genetyczne, ale stres to również czynnik, który może ją wywołać.

Maciusiak doskonale pamięta wydarzenie, po którym wystąpiło u niego bielactwo. - Miałem z 17 lat. Grzesiek Sobczyk mnie ratował, pomógł mnie pozbierać – mówi o swoim upadku na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. - Do dziś mam buty Adidasa, które wtedy mi rozerwało. Wypadł mi sznurek z tyłu i pierwszy raz widziałem, żeby komuś całe podeszwy zostały wyrwane. I to w obu butach. Spadłem na zeskok i mocno się poharatałem. Nie dość, że byłem cały poobijany, to jeszcze na drugi dzień dostałem ospę. A pamiątkę po tym wszystkim mam do dziś – opowiada Maciusiak.

