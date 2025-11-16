Janne Ahonen zaczął przepraszać. Wszystko przez to, co zrobił po pijanemu

Janne Ahonen to dwukrotny medalista igrzysk olimpijskich i zdobywca kryształowej kuli oraz wielokrotny mistrz świata w skokach. Obok Mattiego Nykanena należy do najwybitniejszych fińskich skoczków. I podobnie jak Nykaenen - ma problemy z alkoholem. - Jestem niepijącym alkoholikiem. Każdego kolejnego dnia staram się nie pić. Pierwszy raz rzuciłem picie w 2013 roku. Zorientowałem się, że nie piłem alkoholu w rozsądnych granicach. Czułem trochę nacisków z zewnątrz, ale to była moja decyzja. Nie czułem, bym potrzebował pomocy - mówił Ahonen kilka lat temu. Sam wtedy przyznawał, że nie zawsze jest w stanie wygrać walkę z uzależnieniem.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski poleci na mundial Urban zrobił coś niezwykłego

Fińskie media rozpisują się o Ahonenie. Narobił bałaganu

I niestety wygląda na to, że Ahonen znów ma problemy z alkoholem. Fińskie media donoszą, że były skoczek kilka tygodni temu upił się wraz ze swoją nową dziewczyną. Następnie Ahonen wtargnął na scenę podczas koncertu Timo Kotipeltego z zespołu Stratovarius i zaczął z nim śpiewać - trzeba było usunąć go siłą. Para miała sprawiać też problemy w restauracji.

Portal seiska.fi skonfrontował Ahonena z tą wersją wydarzeń. Były skoczek początkowo próbował się bronić. - To brzmi szalenie. Ale prawdopodobnie nie było tak źle - powiedział. - Po pierwsze Timo nie miał problemu z tym, że wszedłem na scenę - dodał.

Dopiero gdy Ahonen usłyszał od dziennikarza, że zespół Kotipeltego dał jasno do zrozumienia, że był to problem, to sportowiec zaczął się kajać. - Oczywiście przepraszam za swoje zachowanie, jeśli było ono nieprzyjemne dla publiczności słuchającej i oglądającej Timo. Przepraszam Timo, zespół i publiczność, która była obecna na miejscu - powiedział.