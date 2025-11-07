Oto co Janne Ahonen robi po zakończeniu kariery. Zaskakująca branża

Janne Ahonen to niekwestionowana legenda skoków narciarskich. W trakcie swojej kariery zdobył aż 10 medali mistrzostw świata, w tym dwa indywidualne złota. Jako jedyny skoczek aż pięć razy zwyciężał w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni - najwięcej w historii. W dorobku ma też dwie Kryształowe Kule. Swego czasu uchodził za wielkiego rywala Adama Małysza. Mało kto jednak wie, czym Fin obecnie się zajmuje.

Ze skoczni na... linię produkcyjną. Oto nowa praca Janne Ahonena

Choć karierę zakończył w 2018 r., Ahonen od czasu do czasu wciąż pojawia się na skoczni. Po raz ostatni mieliśmy szansę go oglądać w marcu tego roku. W trakcie konkursu w Lahti stoczył pojedynek weteranów z Tonim Nieminenem. Oczywiście tego typu okazjonalne występy to dla Ahonena jedynie hobby. Na co dzień wykonuje "normalną" pracę zawodową. A ta może nieco zaskakiwać.

Podczas gdy wielu byłych sportowców decyduje się pozostać w dawnym środowisku i zostaje np. trenerem, 48-latek wybrał zupełnie inny kierunek. Jak ujawniła fińska gazeta "Iltalehti", Ahonen znalazł zatrudnienie w firmie Kempower produkującej urządzenia do ładowania pojazdów elektrycznych.

Były skoczek pracuje tam od trzech lat na linii produkcyjnej. - W praktyce zajmuję się montażem stacji ładowania. (...) Zacząłem od produkcji, ale dość szybko zacząłem kierować (maszyną). Więc w razie potrzeby kieruję albo zajmuję się montażem na linii - wyjaśnił.

Tak Janne Ahonen odnalazł się poza skokami. "W pewnym sensie jest łatwiej"

Mimo że obecnie daleko mu do dawnych emocji związanych z rywalizacją sportową, były skoczek nie narzeka. - Oczywiście różni się to od tego, jak to wszystko wyglądało w moim "poprzednim życiu", że tak powiem. W pewnym sensie jest łatwiej, bo ma się ustalone godziny pracy, a potem można się wylogować i w ogóle nie trzeba o tym myśleć - dodał.

Poza wspomnianą pracą Ahonen w trakcie sezonu skoków narciarskich pojawia się jako ekspert w fińskiej telewizji Yle. O skokach zdarza mu się także dyskutować z kolegami w firmie. Wbrew pozorom dostrzega nawet pewne podobieństwa między karierą sportowca a tym, co teraz robi. - To zupełnie inna praca, ale w życiu zawodowym obowiązują te same prawa, co w mojej poprzedniej pracy, czyli w sporcie. Dokładność i to, że trzeba skupić się na własnej pracy - podsumował.