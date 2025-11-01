Ależ wieści! Oto następca Horngachera. Polacy świetnie go znają

Austriacki szkoleniowiec Stefan Horngacher w ostatnią środę spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej w Norymberdze i poinformował, że po olimpijskim sezonie 2025/2026 skończy pracę z reprezentacją Niemiec. - Uważam, że ważne jest, by ogłosić to jeszcze przed rozpoczęciem sezonu, żeby w jego trakcie nie pojawiały się krytyczne pytania. Dla mnie to pewnego rodzaju dopełnienie cyklu. Moją pierwszą wielką imprezą były mistrzostwa świata w Predazzo w 1991 roku, a teraz ten krąg domkną igrzyska olimpijskie w tym samym miejscu. Po tym sezonie wystarczy mi. Przynajmniej jako trenerowi niemieckiej kadry - powiedział Horngacher.

Oto następca Stefana Horngachera. Polacy świetnie go znają

Kto będzie następcą Horngachera? Tego jeszcze nie wiadomo. - Muszę najpierw to sobie uświadomić, że Horngacher odchodzi. Dla mnie też to było bowiem sporym zaskoczeniem. Mamy opcje w naszym systemie. To byłaby katastrofa, gdybyśmy ich nie mieli. Nie zagłębialiśmy się jednak w to jeszcze dokładnie - przyznał Horst Huettel, dyrektor do spraw skoków narciarskich w Niemczech.

Niemieckie media poinformowały jednak, że dwoma głównymi kandydatami są Thomas Thurnbichler, były trener reprezentacji Polski (w latach 2022-2025), który teraz jest trenerem kadry B niemieckich skoczków oraz Ronny Hornschuh, szkoleniowiec reprezentacji Szwajcarii.

Horngacher trenerem reprezentacji Niemiec był od sezonu 2019/20, po tym jak pożegnał się z kadrą Polski. Z naszymi zachodnimi sąsiadami odniósł sporo sukcesów - m.in. mistrzostwo świata w drużynie z 2021 roku, mistrzostwo świata w lotach Karla Geigera (2020) czy wygrana w Pucharze Narodów w sezonie 2019/20.

Niemieckie media dodają, że Horngacher znacznie większe sukcesy odniósł z kadrą Polski.

"Znacznie większe sukcesy odniósł jako trener męskiej reprezentacji Polski, którą prowadził w latach 2016-2019. Jego czas, który upłynął pod znakiem wybitnego Kamila Stocha, przyniósł zwycięstwo olimpijskie w konkursie indywidualnym (2018), tytuły mistrza świata w konkursie drużynowym (2017) i indywidualnym (2019), dwa zwycięstwa w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni (2017 i 2018) oraz pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata (2018)" - czytamy w prestiżowym niemieckim dzienniku "Suddeutsche Zeitung".

Nowy sezon skoków narciarskich rozpocznie się 22 listopada konkursem Pucharu Świata w Lillehammer w Norwegii. Zimowe Igrzyska w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo odbędą się w dniach 6-22 lutego przyszłego roku.