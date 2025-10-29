To koniec! Stefan Horngacher ogłosił wielką decyzję ws. przyszłości

Przed skoczkami narciarskimi najważniejszy sezon każdego czterolecia, czyli sezon olimpijski. Letnie Grand Prix dało już pewne wskazówki, co do ewentualnych faworytów na zimę. Domen Prevc, Ryoyu Kobayashi, czołowi Austriacy, każdy z nich pokazał moc, ale cały cykl LGP wygrał Niemiec Philipp Raimund. Oczywiście to niczego oznaczać nie musi, ubiegłoroczny zwycięzca cyklu Paweł Wąsek miał sezon życia, stanął nawet na podium, ale o Kryształową Kulę nie walczył. Niemniej podopiecznego Stefana Horngachera stać na wbicie się do ścisłej czołówki. Oraz godziwe pożegnanie swojego obecnego trenera.

Horngacher mówi "pas". To koniec

Horgnacher ogłosił bowiem prawdziwą bombę w środę 29 października. Austriacki szkoleniowiec Niemców spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej i właśnie tam poinformował, że po olimpijskim sezonie 2025/26 pożegna się z posadą trenera reprezentacji naszych zachodnich sąsiadów. - Uważam, że ważne jest, by ogłosić to jeszcze przed rozpoczęciem sezonu, żeby w jego trakcie nie pojawiały się krytyczne pytania. Dla mnie to pewnego rodzaju dopełnienie cyklu. Moją pierwszą wielką imprezą były mistrzostwa świata w Predazzo w 1991 roku, a teraz ten krąg domkną igrzyska olimpijskie w tym samym miejscu. Po tym sezonie wystarczy mi. Przynajmniej jako trenerowi niemieckiej kadry - powiedział Horngacher, cytowany przez portal Skijumping.pl.

Niemcy z wieloma sukcesami za Horngachera. Igrzyska mają być perłą w koronie

Austriak odpowiadał za formę Niemców od sezonu 2019/20, po tym jak pożegnał się z reprezentacją Polski. Nasi zachodni sąsiedzi zdobyli pod jego wodzą wiele sukcesów. Najcenniejsze było mistrzostwo świata w drużynie z 2021 roku. Na medalowy poziom indywidualnie wskoczył też Karl Geiger m.in. mistrz świata w lotach (2020), wicemistrz świata na normalnej skoczni (2021) i brązowy medalista olimpijski z Pekinu na dużej skoczni (2022). Niemcom udało się także wygrać Puchar Narodów w sezonie 2019/20, co w XXI roku osiągali łącznie tylko trzykrotnie.

Nowy sezon skoków narciarskich rozpocznie się 22 listopada konkursem w Lillehammer w Norwegii. Igrzyska w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo potrwają od 6 do 22 lutego 2026 roku, a po drodze odbędą się jeszcze mistrzostwa świata w lotach (23-25 stycznia) w Oberstdorfie.