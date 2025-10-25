Polka została gwiazdą w Niemczech. Historyczny wynik

Skoki na 116 i 108 metrów dały Twardosz 19. miejsce w sobotnim konkursu. To wynik bez szału, ale ten mieliśmy wcześniej - podium po trzecim miejscu w Rasnovie, a potem dziewiąta pozycja podczas próby przedolimpijskiej w Predazzo pokazały prawdziwy potencjał Polki. I bardzo zmieniły jej postrzeganie w środowisku skoków.
Jej rozwój jest zauważany niemal przez wszystkich. Trenerzy Marcin Bachleda i Stefan Hula opowiadają, że podchodzą do nich inni szkoleniowcy i gratulują, czy zawsze dopytują o Anię. A w Niemczech to, że Twardosz stała się liczącą się w stawce zawodniczką, objawiło się jeszcze w inny sposób.
Na skoczni pojawiły się egzemplarze magazynu przygotowanego przez marketingowców pracujących na skoczni w Klingenthal - Vogtland Areny. Nazywa się "Flugbegleiter" i na okładce ma właśnie Annę Twardosz. I to chociaż w środku jest choćby wywiad z trenerem niemieckich skoczków Stefanem Horngacherem. Niemcy woleli jednak poświęcić okładkę właśnie polskiej skoczkini.
W środku można znaleźć rozmowę połączoną z artykułem o rozwoju Polki i jej ostatnich sukcesach. Sama Twardosz była swoją okładką w Niemczech bardzo zaskoczona i śmiała się, gdy żartowaliśmy, że "pokonała" Horngachera i została lokalną gwiazdą. To jednak dobry dowód na to, ile realnie zmieniło się dzięki jej osiągnięciom z tego lata.
Ostatecznie Twardosz znalazła się w Top10 klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix - na ósmym miejscu z dorobkiem 280 punktów. Dla polskich skoków kobiet to wręcz historyczny wynik. Za nią takie nazwiska jak Nika Vodan ze Słowenii i Niemka Katharina Schmid, czyli indywidualne medalistki olimpijskie z Pekinu. - Bardzo się cieszę, że to lato było dla mnie naprawdę dobre. Widać postęp. Dzisiejsze skoki nie były tak dobre, ale ogólnie całym latem jestem mega podekscytowana. I fajnie, że jest to Top10 - mówiła zaraz po zawodach kończących letni cykl Twardosz.
Start w Klingenthal i ostatnie tygodnie nie były dla niej jednak zbyt łatwe. To m.in. konsekwencje upadku na treningu, po którym u polskiej zawodniczki pojawiło się trochę niepewności wobec swoich skoków. Dodatkowo nie mogła sobie poradzić z błędem w technice, który ciągle powtarzał się w jej skokach. W piątek, gdy na Vogtland Arenie panowały jeszcze gorsze, trudne warunki, u Twardosz pojawiło się nawet trochę strachu. Dzień później skakała z większą pewnością siebie, ale wyniki były podobne.
- Około miesiąc zajęło mi, żeby wrócić na lepsze tory. Już tydzień temu te skoki zaczęły wyglądać tak jak powinny. Tutaj, w ten weekend, niestety może też trochę bardziej chciałam się dobrze pokazać na ostatnich zawodach. Chciałam się tu jak najlepiej pokazać i może dlatego nie wyszło - oceniła Polka.
Po rozmowie nie poszła jeszcze do szatni. Tuż przy niej ustawiła się całkiem spora kolejka niemieckich młodych kibiców, którzy mieli do podpisania flagi, kaski czy akredytacje. W grupce byli m.in. skoczkowie lokalnego klubu.
Można było się śmiać, że okładka magazynu zrobiła swoje, ale nie wszystkie dzieci rozpoznały Twardosz. Niektóre podchodziły do niej z flagą Japonii, myśląc, że jest jedną z reprezentantek azjatyckiej kadry. Polka próbowała im to wytłumaczyć, ale i tak prosiły ją o podpis.
Nic dziwnego, że dzieci tak czekały na możliwość zdobycia podpisu Japonek - to one były najlepsze na koniec cyklu Letniego Grand Prix. Konkurs i klasyfikację generalną wygrała Nozomi Maruyama. Na podium w zawodach stanęła jeszcze Yuki Ito, a w "generalce" Sara Takanashi. Zimą to ta kadra będzie stanowiła o sile czołówki kobiecych skoków.
Twardosz pewnie skoczy jeszcze w niedzielnym mikście. Powinna w nim wystąpić z Nicole Konderlą-Juroszek, która skończyła zawody w Klingenthal na 29. miejscu.
