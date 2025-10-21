Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Ogromny cios w Rosję i Białoruś! Zdecydowali ws. ich obecności na IO
"Rada FIS zebrała się we wtorek i zagłosowała" - czytamy w oficjalnym komunikacie FIS. Wiemy już jaka przyszłość czeka rosyjskich i białoruskich sportowców. Wszystko to u progu rozpoczęcia zimowego sezonu olimpijskiego.
RUSSIA-BELARUS/
Fot. REUTERS/Ramil Sitdikov

Wielkimi krokami zbliżają się zimowe igrzyska olimpijskie, które w przyszłym roku odbędą się w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Wielu kibiców mogło zastanawiać się nad przyszłością rosyjskich i białoruskich sportowców alienowanych od 2022 roku i wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Teraz już wszystko stało się jasne.

Zobacz wideo Kosecki porównuje Pietuszewskiego do Yamala: Spokojnie, dajmy mu czas i spokój

Jest decyzja ws. rosyjskich i białoruskich sportowców. Chodzi o igrzyska

"Rada Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej (FIS) podczas wtorkowego posiedzenia zagłosowała przeciw przywróceniu sportowców z Rosji i Białorusi do międzynarodowej rywalizacji i kwalifikacji olimpijskich w roli neutralnych zawodników. Tym samym narciarzy z tych dwóch państw nie ujrzymy na starcie w zawodach FIS w nadchodzącym sezonie, w tym na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026" - czytamy na stronie skijumping.pl.

Komunikat światowej federacji nie pozostawia żadnych wątpliwości. Decyzja zdaje się być nieodwracalna i ostateczna. "Rada FIS zebrała się we wtorek i zagłosowała przeciwko umożliwieniu udziału sportowców z Rosji i Białorusi jako neutralnych sportowców indywidualnych (AIN) w kwalifikacjach FIS do Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 2026 w Mediolanie i Cortinie" - brzmi komunikat FIS.



Przypomnijmy, że od 2022 roku sportowcy z Rosji i Białorusi są wyalienowani ze świata sportu. Wykluczono ich z większości dyscyplin sportowych, a nie inaczej jest w przypadku sportów zimowych - w tym skoków narciarskich. 

Zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo rozpoczną się 6 lutego i potrwają do 22 lutego.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/16 Zadanie jest proste, my podajemy nazwisko, ty dopasuj dyscyplinę. Na początek coś nietrudnego: Kamil Stoch

Quiz wiedzy o sporcie. Potrafisz dopasować dyscyplinę do sportowca? Sprawdź się i zgarnij maksa