Ogromny cios w Rosję i Białoruś! Zdecydowali ws. ich obecności na IO

Wielkimi krokami zbliżają się zimowe igrzyska olimpijskie, które w przyszłym roku odbędą się w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Wielu kibiców mogło zastanawiać się nad przyszłością rosyjskich i białoruskich sportowców alienowanych od 2022 roku i wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Teraz już wszystko stało się jasne.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki porównuje Pietuszewskiego do Yamala: Spokojnie, dajmy mu czas i spokój

Jest decyzja ws. rosyjskich i białoruskich sportowców. Chodzi o igrzyska

"Rada Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej (FIS) podczas wtorkowego posiedzenia zagłosowała przeciw przywróceniu sportowców z Rosji i Białorusi do międzynarodowej rywalizacji i kwalifikacji olimpijskich w roli neutralnych zawodników. Tym samym narciarzy z tych dwóch państw nie ujrzymy na starcie w zawodach FIS w nadchodzącym sezonie, w tym na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026" - czytamy na stronie skijumping.pl.

Komunikat światowej federacji nie pozostawia żadnych wątpliwości. Decyzja zdaje się być nieodwracalna i ostateczna. "Rada FIS zebrała się we wtorek i zagłosowała przeciwko umożliwieniu udziału sportowców z Rosji i Białorusi jako neutralnych sportowców indywidualnych (AIN) w kwalifikacjach FIS do Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 2026 w Mediolanie i Cortinie" - brzmi komunikat FIS.





Przypomnijmy, że od 2022 roku sportowcy z Rosji i Białorusi są wyalienowani ze świata sportu. Wykluczono ich z większości dyscyplin sportowych, a nie inaczej jest w przypadku sportów zimowych - w tym skoków narciarskich.

Zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo rozpoczną się 6 lutego i potrwają do 22 lutego.