Nie ma drugiego takiego skoczka na świecie. Noriaki Kasai ma 53 lata, a wciąż cieszy się skakaniem. Wielce utytułowany zawodnik (trzykrotny medalista olimpijski, siedmiokrotny medalista narciarskich mistrzostw świata, mistrz świata w lotach) ma się cały czas bardzo dobrze i nie narzeka na zdrowie.

Noriaki Kasai: Wierzę, że moje mocne strony tkwią w sprawności mojego ciała

Jaka jest recepta sukcesu Kasaiego i jego znakomita forma fizyczna?

- Ludzie mówią, że biorąc pod uwagę mój wiek, powinienem przejść na emeryturę dawno temu, ale wcale nie odczuwam spadku formy fizycznej. To dlatego, że wierzę, że moje mocne strony tkwią w sprawności mojego ciała, zdolności adaptacji i umiejętności szybkiego podejmowania decyzji. Teraz w ramach treningu, włączam do inne sporty: golf, tenis, siatkówkę, koszykówkę, badminton, squash i niemal nigdy nie przegrywam z młodszymi zawodnikami - przyznał Kasai dla Note.aktio.co.jp, cytowany przez skijumping.pl.

Dodał także, że teraz częściej doznaje urazów.

- Wydaje mi się jednak, że częściej łapię urazy. Nie miałem żadnych poważnych kontuzji, ale czasami odczuwam ból w określonych miejscach, takich jak dolna część pleców, kolana i szyja - zdradził Kasai.

Wielu ekspertów i kibiców zastanawia się, czy Japończyk wystąpi na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 2026 roku. Byłyby to dla niego już dziewiąte takie igrzyska.

- Szczerze mówiąc, nie jestem aktualnie w swojej najlepszej formie, choć czuję, że mogę latać całkiem nieźle. Ciężko trenuję, żeby osiągnąć szczyt formy. Doskonale zdaję sobie sprawę, że start na igrzyskach olimpijskich nie będzie łatwy i myślę, że to będzie ciężka walka. Obecnie nie jestem członkiem drużyny, która będzie jeździć po Pucharach Świata, mogę startować w zawodach niższego szczebla. Jeżeli ta sytuacja nie ulegnie zmianie, nie sądzę, abym mógł wziąć udział w igrzyskach olimpijskich. Starty w Pucharze Świata to warunek konieczny - wyjaśnił.

Kasai w swojej karierze wygrał 17 zawodów Pucharu Świata. Daje mu to obecnie 19. miejsce w klasyfikacji zawodników z największą ilością zwycięstw w konkursach PŚ.