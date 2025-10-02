Kamil Stoch wraz z Dawidem Kubackim i Maciejem Kotem gościli w programie "Hejt Park" emitowanym na YouTube Kanału Sportowego. Polscy skoczkowie narciarscy odpowiedzieli na wiele pytań. W przypadku Stocha, jak przyznał sam prowadzący program, Filip Wiśniewski, jedna kwestia interesowała internautów szczególnie. Dlaczego Stoch nigdy nie wystąpił w słynnym show Kuby Wojewódzkiego?

Stoch wyjaśnił. To dlatego nie poszedł do Wojewdzkiego

- Nie wiem, tak po prostu. Ja w ogóle unikałem do tej pory tego typu programów talk show, czy nawet dopiero w Kanale Sportowym byłem dopiero w zeszłym roku pierwszy raz, a to zaproszenie pojawiało się już dużo wcześniej. Po prostu bardziej chciałem się skupić na sporcie, na tym żeby być znanym z tego co osiągnąłem, a nie znany z tego, że jestem znany. Taką strategię przyjąłem - powiedział z rozbrajającą szczerością trzykrotny mistrz olimpijski.

Dodał, że nie ma żadnych osobistych powodów. - Jestem człowiekiem, wszyscy mamy możliwość wyboru, takiego dokonałem - przyznał.

Kamil Stoch to jedna z najwybitniejszych postaci w historii polskiego sportu. W 2014 i 2018 roku zdobył trzy złote medale olimpijskie. Drużynowo sięgnął po brąz na ZIO w 2018 roku. Po Robercie Korzeniowskim i Irenie Szewińskiej jest najbardziej utytułowanym polskim olimpijczykiem w historii.

"Kuba Wojewódzki" to popularny program rozrywkowy prowadzony przez znanego dziennikarza - Kubę Wojewódzkiego - który w kontrowersyjnej, bezkompromisowej, a nieraz skandalizującej konwencji przepytuje gości. Są nimi ludzie ze świata sportu, show-biznesu, polityki, filmu, czy muzyki.

W przeszłości u Kuby Wojewódzkiego wystąpili między innymi: Robert Lewandowski, Piotr Żyła, Izu Ugonoh, Ewa Swoboda, Grzegorz Krychowiak, Hubert Hurkacz, Dawid Kubacki, Sławomir Peszko, Marcin Najman i Joanna Jędrzejczyk