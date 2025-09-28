Fenomenalny skok Polaka. Pobił rekord skoczni!

Wielkimi krokami zbliża się nowy sezon Pucharu Świata. Ten sezon będzie inny niż poprzedni, bo w 2026 roku odbędą się zimowe igrzyska olimpijskie. Nasi skoczkowie bardzo dobrze sobie radzą w letnim Grand Prix. Po ośmiu konkursach Dawid Kubacki plasuje się na czwartym miejscu w klasyfikacji generalnej z dorobkiem 261 pkt. Wyprzedzają go Naoki Nakamura (280 pkt), Sakutaro Kobayashi (317 pkt) i Niklas Bachlinger (362 pkt). Kamil Stoch jest szósty (229 pkt), a Maciej Kot siódmy (203 pkt). Niedawno Kubacki i Stoch wygrali konkurs Duetów w Predazzo.

Polak pobił rekord skoczni

Teraz trwa rywalizacja w Hinterzarten w ramach Letniego Pucharu Kontynentalnego. Nie brakuje tam Polaków, na czele z Jakubem Wolnym, Tomaszem Pilchem, czy Kacprem Tomasiakiem. Ten ostatni kapitalnie sobie poradził w pierwszej serii. Odleciał rywalom na 114,5 metra, co dało mu pewne prowadzenie. Drugi Jonas Schuster skoczył 10 metrów mniej. Podium zamykał Gregor Deschwanden, który skoczył 102,5 m.

Jak zauważył Adam Bucholz ze Skijumping.pl - Kacper Tomasiak tym skokiem pobił rekord skoczni Rothaus-Schanze. "114,5 metra! Kacper Tomasiak rekordzistą skoczni w Hinterzarten! Niesamowita dyspozycja 18-letniego Polaka! 'Ależ forma, ależ skoki, ależ klasa!'" - napisał w serwisie X.

Do tej pory rekord skoczni należał do Noriakiego Kasaiego, który w 2000 roku skoczył 112,5 metra. Jednak w 2020 roku przebudowano obiekt, który został oddany do użytku w 2022 roku. Punkt HS przesunięto ze 108. metra na 111. metr, a punkt K z 95 do 100 metrów.

Druga seria była bardzo szarpana i przerywana przez warunki wietrzne. Ostatecznie Kacper Tomasiak dał radę utrzymać pierwsze miejsce. Skoczył 105,5 metra i z łączną notą 250,7 wygrał te zawody. Na drugim miejscu uplasował się Gregor Deschwanden, który odpalił w drugiej serii i skoczył 109 metrów. Na najniższym stopniu podium rywalizację zakończył Jonas Schuster, który pofrunął na odległość 106,5 m.

Jeśli chodzi o pozostałych Polaków, to Klemens Joniak zajął 10. miejsce. 25. był Adam Niżnik, a Jakub Wolny był tuż za nim. Niestety nieudanie w drugiej serii skoczył Tomasz Pilch (86,5 m), który spadł o dwanaście pozycji i zakończył konkurs na 29. lokacie.