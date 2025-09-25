"To już oficjalne!". 26-letni skoczek zszokował swoją decyzją

Skoczkowie narciarscy przygotowują się nowego sezonu Pucharu Świata, który ruszy już 21 listopada w Lillehammer oraz do zimowych igrzysk olimpijskich, które potrwają od 6 lutego do 22 lutego 2026 roku. Jednak jeden ze skoczków narciarskich, który rywalizował m.in. z Kamilem Stochem czy Dawidem Kubackim podjął inną, dość zaskakującą decyzję.

Skoczek narciarski niespodziewanie zakończył karierę

Mowa o Casey'u Larsonie - 26 letnim Amerykaninie, który brał udział w igrzyskach olimpijskich w 2018 i 2022. Postanowił zakończyć karierę.

"No dobrze, ludzie, to już oficjalne! Przechodzę na emeryturę! Przez ostatnie 10 lat świetnie się bawiłem jako zawodowy skoczek narciarski, ale nadszedł czas, aby zamknąć ten rozdział. Dziękuję wszystkim, którzy to umożliwili" - napisał Amerykanin na Instagramie.

Casey Larson ma 26 lat. Debiutował w Pucharze Świata 16 marca 2017 roku w Zakopanem i zajął wówczas 48. miejsce. Pierwsze punkty w PŚ zdobył 29 listopada 2020 roku w Ruce. Uplasował się wtedy na 28. pozycji. Najlepiej poszło mu w Rasnovie w 2023 roku, kiedy był 18. Najwyżej w klasyfikacji generalnej uplasował się w sezonie 2022/23, kiedy był 66.

