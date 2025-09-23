Tragedia w rodzinie Adama Małysza. Córka przekazała fatalne wieści

Do tragedii doszło w Wiśle, spłonął pensjonat należących do krewnych rodziny Adama Małysza. W internecie uruchomiono już zbiórkę internetową.

Tragedia w rodzinie Małysza

Karolina Małysz-Czyż, córka Adama Małysza, poinformowała na InstaStories, że spłonął pensjonat w Wiśle należący do jej cioci.

"W pensjonacie naszej cioci doszło do tragedii. Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę" - czytamy w treści posta, na którym udostępniono też link do zbiórki. Na stronie czytamy, że wstępnie strażacy ocenili, że budynek należałoby rozebrać i zbudować całkowicie nowy pensjonat.

Karolina Małysz-Czyż poinformowała, że spłonął pensjonat należący do jej cioci Instagram/InstaStories @malyszczyz (Screen)

"W jednym momencie straciliśmy dorobek życia. W pożarze spłonął budynek o powierzchni ponad 350 m² – 11 pokoi, w tym 3 apartamenty, kuchnia, jadalnia oraz rowerownia/narciarnia. Straty są ogromne, liczone w milionach złotych. Po wstępnych oględzinach biegły ze straży stwierdził, że dom prawdopodobnie nie nadaje się już do uratowania i będzie przeznaczony do rozbiórki" - czytamy.

Opublikowane zostały też zdjęcia z budynku ogarniętego pożarem. Widać dość duże zniszczenia na zewnątrz oraz w środku budynku.

Właścicielka pensjonatu ma nadzieję, że uda się odbić finansowo, bowiem drugi budynek należący do kompleksu nie ucierpiał w pożarze.

Udało się już zebrać kwotę przekraczającą 25 tys. zł.

"Goście wracali do nas nie tylko ze względu na wygodę i piękne otoczenie, ale także za ciepło i rodzinną atmosferę, którą zawsze staraliśmy się pielęgnować. To właśnie dlatego nasz pensjonat zyskał tak wiele dobrych opinii i wiernych przyjaciół. Każdy, kto zdecyduje się przyjechać do nas na pobyt, okaże nam ogromne wsparcie, które pomoże nam stanąć na nogi i stopniowo odbudować to, co straciliśmy. Każda, nawet najmniejsza pomoc, będzie dla nas bezcenna i da nam siłę, by spróbować podnieść się po tej tragedii" - przyznała właścicielka na stronie zbiórki.

Wisła będzie gościć dwa konkursy indywidualne Pucharu Świata w najbliższym sezonie. Odbędą się one 6 i 7 grudnia.