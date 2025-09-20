Absolutny dramat gwiazdy skoków! Kolejna poważna kontuzja. To już plaga

Nieco ponad dwa lata temu Alexandria Loutitt, jako pierwsza kanadyjska skoczkini narciarska, odniosła zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata w japońskim Zao. Druga była wówczas Eva Pinkelnig. Obie zawodniczki doznały w ostatnich dniach bolesnych kontuzji.

Koszmar Alexandrii Loutitt. "Doszło do zerwania więzadła krzyżowego przedniego"

Dziennik "Kronen Zeitung" poinformował w sobotę, że na skoczni w Predazzo podczas piątkowych kwalifikacji do Letniego Grand Prix pań Alexandria Loutitt upadła po lądowaniu na 129. metrze. I choć pierwotnie podniosła się z ziemi, to po chwili nie była w stanie opuścić skoczni. "Kolejny dramat skoków narciarskich!" - czytamy.

Selekcjoner reprezentacji Kanady Janko Zwitter wyznał, jak wygląda stan zdrowia zawodniczki. - Obecnie Alexandria znajduje się już w Innsbrucku i czeka na operację. Wiemy, nawet bez oficjalnych wyników rezonansu magnetycznego, że doszło do zerwania więzadła krzyżowego przedniego - podał. - Wszystkie pozostałe informacje zostaną opublikowane, gdy będziemy znali oficjalny wynik rezonansu, czyli prawdopodobnie w niedzielę - uzupełnił w rozmowie ze skijumping.pl.

Loutitt to jedna z najlepszych zawodniczek ostatnich lat. Trzy lata temu sensacyjnie zdobyła brąz w konkursie mikstów w Pekinie, natomiast w 2023 roku sięgnęła po tytuł mistrzyni świata na dużej skoczni w Planicy. Ponadto dwukrotnie wygrała również konkurs Pucharu Świata.

To kolejna koszmarna informacja w ostatnich dniach. Austriacki Związek Narciarski podał w piątek, że Evy Pinkelnig, która również upadła na skoczni i została przewieziona do szpitala. Mało tego, sprawdził się najgorszy scenariusz i nie będzie skakać do końca sezonu.

"Badanie rezonansem magnetycznym przeprowadzone w czwartek późnym wieczorem w prywatnej klinice Hochrum, wykazało, że Eva Pinkelnig podczas upadku na Letnim Grand Prix w Predazzo doznała zerwania przedniego więzadła krzyżowego oraz uszkodzenia łąkotki przyśrodkowej i bocznej w lewym kolanie. Dodatkowo stwierdzono uszkodzenie chrząstki. Zawodniczka zostanie jeszcze dziś operowana w Hochrum" - przekazano.