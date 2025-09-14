Kubacki był drugi po pierwszej serii. Ależ emocje!

Choć do zimy już nie tak daleko, to skoczkowie wciąż walczą w Letnim Grand Prix. Teraz rywalizacja przeniosła się do Rasnova, na skocznię Trambulina Valea Carbunarii (HS97). W niedzielnym konkursie indywidualnym wzięło udział pięciu polskich skoczków - Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła, Maciej Kot, Kamil Stoch i Dawid Kubacki.

Letnie Grand Prix: Kubacki drugi po pierwszej serii w Rasnovie

W pierwszej serii najsłabiej spośród Biało-Czerwonych zaprezentował się Aleksander Zniszczoł. Oddał 85. metrowy skok, który ostatecznie pozwolił mu się uplasować na 23. pozycji i zakwalifikować do drugiej serii. Pół metra dalej skoczył Piotr Żyła, który ostatecznie był 19. W Top 10 znalazło się trzech Polaków. Na dziewiątym miejscu skończył Kamil Stoch, który pofrunął na odległość 90. metrów. Dwa i pół metra dalej skoczył piąty po pierwszej serii Maciej Kot.

Najlepszym Polakiem po pierwszej serii okazał się Dawid Kubacki. Skoczył 93,5 metra, co pozwoliło mu zająć drugie miejsce z notą 118,1 pkt. Do pierwszego Stephana Embachera tracił zaledwie 2,6 pkt. Warto podkreślić, że Austriak skoczył dwa metry dalej od naszego reprezentanta. Trzecie miejsce po pierwszej serii zajmował Naoki Nakamura (93 m), który tracił punkt do Polaka.

Kubacki utrzymał formę w drugiej serii

Niestety Aleksander Zniszczoł skoczył słabiej w drugiej serii. Polak uzyskał zaledwie odległość 81 m, co sprawiło, że nie utrzymał 19. pozycji. Piotr Żyła uzyskał dokładnie taką samą odległość (85.5 m), co również nie pozwoliło mu utrzymać pozycji z pierwszej serii.

Z lepszej strony pokazał się już Kamil Stoch, który poleciał na odległość 96 m i dzięki temu awansował o parę pozycji. Z kolei Maciej Kot skoczył 10 metrów bliżej od swojego starszego kolegi i skończył tuż za nim. Niezwykle emocjonująca chwila nadeszła, gdy na belce pojawił się Dawid Kubacki. Polak stał przed szansą na triumf w drugim konkursie w Rasnovie.

Niestety Kubacki zepsuł swój skok. Uzyskał zaledwie 88 metrów, co pozwoliło mu skończyć na szóstym miejscu za Stochem, ale przed siódmym Kotem. Konkurs wygrał ostatecznie Sakutaro Kobayashi (96.5) m. Drugi był jego rodak - Naoki Nakamura (95 m). Na trzecie miejsce spadł lider po pierwszej serii Sephan Embacher (91 m). Kamil Stoch uplasował się tuż poza podium na czwartym miejscu.

Letnie Grand Prix: Wyniki niedzielnego konkursu w Rasnovie:

Kamil Stoch - 4. miejsce

Dawid Kubacki - 6. miejsce

Maciej Kot - 7. miejsce

Piotr Żyła - 22. miejsce

Aleksander Zniszczoł - 27. miejsce

Warto przypomnieć, że w sobotę Dawid Kubacki odniósł 15. zwycięstwo w Letnim Grand Prix. Polak był lepszy od Japończyków - Sakutaro Kobayashiego i Rena Nikaido.

"Kamil Stoch w drugiej serii zaliczył awans o 6 pozycji i zakończył zawody na 5. miejscu. Tuż za nim szósty Aleksander Zniszczoł. W drugiej serii duże awanse zaliczyli również Maciej Kot (o 14 pozycji) - 11. miejsce. A także Piotr Żyła, który skończył zawody na 15. pozycji, a w finale poprawił wynik o 11 miejsc" - relacjonował Polski Związek Narciarski.