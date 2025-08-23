Oto decyzja FIS ws. kary dla Lindvika i Forfanga. Aż trudno uwierzyć!

Dziennikarz Sport.pl Jakub Balcerski dotarł w marcu do materiałów, które świadczyły o nieprawidłowościach w kombinezonach reprezentacji Norwegii w skokach narciarskich podczas mistrzostw świata w Trondheim. Ostatecznie wybuchła gigantyczna burza, wskutek której zawieszeni zostali Marius Lindvik, który stracił zdobyty srebrny medal, oraz Johann Andre Forfang. Choć pierwotnie dyrektor sportowy ds. skoków norweskiej federacji Jan-Erik Aalbu długo zapierał się, że "afera kombinezonowa" została rozdmuchana przez polskie media, to finalnie przyznał się do winy.
Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) i Komisja Etyki (FEC) ogłosiły ugodę w sprawie Johanna Forfanga i Mariusa Lindvika. Po przyznaniu się do winy obaj zgodzili się na trzymiesięczne wykluczenie (w tym jest już okres tymczasowego zawieszenia) oraz na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 2000 franków szwajcarskich (ok. 9000 złotych).
Norwescy skoczkowie będą zatem zawieszeni do 3 listopada. "Według FIS, zgodnie z raportem z niezależnego śledztwa, nie wiedzieli oni o manipulacjach w swoich kombinezonach" - przekazał Jakub Balcerski. "No, po takim rozstrzygnięciu tego skandalu to już nikt nie będzie chciał oszukiwać. Wszystkim gacie spadną z wrażenia" - dodał.
Obaj zawodnicy wrócili niedawno do rywalizacji, kiedy wzięli udział w zawodach Letniego Grand Prix w Courchevel. Mało tego, Lindvik został nawet ich zwycięzcą, a Forfang następnego dnia był piąty. - Pewnie nie wszyscy się cieszą z tego, że to ja dziś wygrałem. Dlatego to zwycięstwo smakuje tak dobrze - wypalił Lindvik, cytowany przez dziennik tamtejszy "Dagbladet".
Niezadowolony z tych słów był prezes PZPN Adam Małysz. - Jest udowodnione, że oszukiwali, więc powinni mieć jakąś skruchę. Mogą starać się teraz wrócić i pokazać wynikami, że sportowo są silni, tak jak zrobił to Lindvik, ale jednocześnie przydałoby się wyrazić trochę skruchy, a nie jeszcze podburzać - przyznał.
Wydawało się, że sukces zmotywuje obu skoczków do tego, by wystartować również w zawodach w Wiśle. Szef norweskich skoków Jan-Erik Aalbu ujawnił jednak, że zabraknie ich na belce. - Może się boją? - zastanawiał się Małysz nad nieobecnością obu. - Nieładnie do nas podchodzą, a przecież bardzo dużo Polaków pracuje u nich w kraju i robi za nich robotę, której wielu Norwegów nie byłoby w stanie wykonać. Źle się na to patrzy - podsumował.
