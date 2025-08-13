A jednak. Jest decyzja ws. występu norweskich oszustów w Polsce

W ostatni weekend rozpoczęło się Letnie Grand Prix w skokach narciarskich. W pierwszym konkursie we francuskim Courchevel wygrał Norweg Marius Lindvik, wyprzedzając Niemca Philippa Raimunda i Japończyka Sakutaro Kobayashiego. W drugim konkursie tym razem najlepszy był Austriak Niklas Bachlinger, drugi znów był Raimund, a podium zamknął Niemiec Luca Roth.

REKLAMA

Zobacz wideo Zbudował skocznię w ogrodzie, teraz organizuje tam konkursy. Jak wyglądają skoki amatorów?

Lindvik i Forfang nie przylecą do Polski. Norwegowie tłumaczą

W nadchodzący weekend odbędą się dwa kolejne konkursy Letniego Grand Prix. Tym razem skoczkowie zawitają do Wisły na obiekt im. Adama Małysza. Norweski prestiżowy dziennik "Dagbladet" poinformował, że na zawody te nie przyjadą: zwycięzca konkursu z Francji - Marius Lindvik oraz Johann Andre Forfang.

"W ten weekend Alpy Francuskie gościły pierwsze w tym sezonie Letnie Grand Prix na nawierzchni z tworzywa sztucznego. Grand Prix będzie kontynuowane w ten weekend w Wiśle. Jednak bez Forfanga i Lindvika" - czytamy.

W ten poniedziałek FIS wydała komunikat, w którym Forfang i Lindvik oficjalnie zostali postawieni w roli osób oskarżonych o złamanie Powszechnego Kodeksu Etyki FIS i przepisów dot. zapobiegania manipulacjom. Forfang i Lindvik mają zostać zawieszeni na trzy miesiące przez Międzynarodową Federację Narciarską, natomiast Robert Johansson, Robin Pedersen i Kristoffer Eriksen Sundal będą oczyszczeni z zarzutów. To pokłosie afery kombinezonowej, którą w tym roku ujawnił Jakub Balcerski, dziennikarz Sport.pl.

Na razie jednak Forfang i Lindvik mogliby przyjechać na konkursy do Polski, bo kara jeszcze nie jest oficjalnie potwierdzona. Norwegowie zapewniają, iż absencja tych dwóch skoczków w Polsce miała być zaplanowana jeszcze przed poniedziałkowym oświadczeniem FIS.

- Kadra A nigdy nie była brana pod uwagę w kontekście startu w Polsce - powiedział krótko Jan-Erik Aalbu, dyrektor sportowy reprezentacji Norwegii dla Dagbladet.

Zobacz także: Kompromitacja polskich skoczków w LGP! To, co zrobił Wąsek, woła o pomstę do nieba

Norweski Związek Narciarski wyśle do Polski zawodników z reprezentacji B. Będą to: Fredrik Villumstad, Robin Pedersen, Adrian Thon Gundersrud, Sindre Ulven Jorgensen oraz Silver Jokerud.

Letnie Grand Prix składa się z sześciu konkursów. Po zawodach w Polsce zawodnicy będą skakać w: rumuńskim Rasnovie (13-14 września), włoskim Predazzo (18-21 września), austriackim Hinzenbach (18-19 października), a rywalizację zakończą w niemieckim Klingenthal (25-26 października).