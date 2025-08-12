Takie wykształcenie ma Kamil Stoch. Można się zdziwić

Kamil Stoch zajmuje 17. miejsce i ma 29 punktów po pierwszych dwóch konkursach Letniego Grand Prix we francuskim Courchevel. W niedzielnych zawodach doznał upadku w pierwszej serii, po którym nie ukrywał złości. - Na pewno jestem trochę obolały, ale w tym wszystkim najbardziej ucierpiała duma. Z drugiej strony mam poczucie sprawczości. Pozbierałem się po trudnym dniu i przerobiłem wiele rzeczy. Dzisiaj do zawodów podszedłem z zupełnie inną energią. Byłem całkiem inną osobą - powiedział Stoch.

Oto wykształcenie Kamila Stocha

Kamil Stoch jest bez wątpienia jednym z najlepszych skoczków narciarskich w historii. W jednym z wywiadów zapowiadał, że planuje zakończyć karierę po najbliższych igrzyskach olimpijskich, które w 2026 roku odbędą się w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo.

A co Stoch będzie mógł robić po zakończonej karierze? Trzykrotny złoty medalista olimpijski dobrze się pod tym względem zabezpieczył, dzięki odpowiedniemu wykształceniu. W latach młodości uczęszczał do Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem, w której zdał maturę w 2006 roku. Następnie udał się na studia. Naukę zdecydował się kontynuować na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, gdzie w 2012 roku obronił pracę magisterską pt. "Obciążenia treningowe stosowane w szkoleniu skoczków narciarskich prezentujących wysoki poziom sportowy na wybranym przykładzie".

Ale to nie wszystko! Stoch nabył także uprawnienia trenerskie, co oznacza, że jeśli już zawiesi narty na kołku, to będzie mógł spokojnie nauczać skoków młodych adeptów tej dyscypliny sportu.

Nim jednak do końca kariery Stocha dojdzie, to polskiego mistrza czekają kolejne zawody. Już w najbliższy weekend 16-17 sierpnia czekają go zawody Letniego Grand Prix w Wiśle.