W sobotę kompromitacja, a dziś Stoch zrobił coś takiego. Brawo!

Poprzednia edycja Letniego Grand Prix przyniosła wielki sukces Pawła Wąska, który zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. W przeszłości "Królami Lata" zostawali wśród Polaków też Adam Małysz, Dawid Kubacki oraz Maciej Kot, a na podium tego cyklu zawodów meldowali się również Kamil Stoch oraz Piotr Żyła. W sobotę Biało-Czerwoni zaliczyli jednak falstart. Na skoczni w Courchevel triumfował Marius Lindvik, przed Philipem Raimundem oraz Sakutaro Kobayashim.

Kwalifikacje Letniego GP w Courchevel. Jak poszło Biało-Czerwonym?

Inauguracja letniego GP nie okazała się udana dla polskich skoczków. Najlepiej z nich zaprezentował się Dawid Kubacki, który zajął dziewiąte miejsce w sobotnim konkursie. Piotr Żyła był siedemnasty, Aleksander Zniszczoł dwudziesty czwarty. Kompletną klęskę ponieśli natomiast Kamil Stoch oraz Paweł Wąsek. Pierwszy nie wszedł do drugiej serii zawodów (35. pozycja), a drugi nawet nie zakwalifikował się do konkursu, co było absolutną sensacją.

Czy niedzielne kwalifikacje w Courchevel dały polskim kibicom powiew optymizmu? Jak najbardziej! Wszystko dzięki Kamilowi Stochowi, który osiągnął aż 128.5 metra. Gorzej ponownie pokazał się Wąsek - autor skoku na 111 metrów - a także Aleksander Zniszczoł (119 m). Największe oczekiwania mieliśmy co do Żyły oraz Kubackiego. Oni spisali się bardzo przyzwoicie, skacząc kolejno 124.5 m oraz 122.5 m.

Świetna próba Stocha dała mu przez długi czas prowadzenie, a ostatecznie piąte miejsce w kwalifikacjach. Zwycięzcą okazał się Niklas Bachlinger, który skoczył 132.5 m. Co dla nas również ważne: tym razem komplet Biało-Czerwonych uzyskał kwalifikacje do konkursu. Właściwe zawody w Courchevel wystartują w niedzielę o godzinie 18:00.

Miejsca Polaków w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego w Courchevel w letnim GP: