Kolejna dyskwalifikacja w polskiej kadrze! A miał być historyczny wynik

Wyglądało na to, że Twardosz była w naprawdę dobrej formie. Pokazywała to już, wygrywając ze zdecydowaną przewagą mistrzostwa Polski. Już na treningach w Courchevel plasowała się też w najlepszej dziesiątce i wydawało się, że to dla niej realny cel na zawody we Francji. Podczas pierwszego konkursu tegorocznego Letniego Grand Prix nawet te oczekiwania przebiła.

Twardosz byłaby piąta po pierwszej serii. Została zdyskwalifikowana za narty

Skok Polki na 125,5 metra był trzecią najlepszą odległością całej pierwszej serii zawodów. Twardosz oddała go z 23. belki, podczas gdy końcówka tej rundy skakała z 22., ale to niczego jej nie odbiera. To byłby piąty wynik pierwszej serii - Polka z notą 98,1 punktu przegrałaby tylko z Abigail Strate z Kanady, Japonką Sarą Takanashi, Niemką Seliną Freitag i Niką Prevc ze Słowenii. Niestety, musimy gdybać.

Twardosz po skoku poszła na kontrolę sprzętu i gdy z niej wróciła, w wynikach zawodów już jej nie było. Została zdyskwalifikowana za zbyt długie narty. Przekroczyły dopuszczalny limit dostosowany do wagi Polki o dwa centymetry.

Dodajmy, że kontrole nart w skokach to rzadkość, czasem przeprowadza się pojedynczo i wyrywkowo. Podczas zawodów sprawdza się jednak głównie kombinezony, czasem także buty i wiązania. Choć i takie dyskwalifikacje się zdarzają - w lutym tego roku podczas PŚ w Lake Placid wykluczenia za długość nart doświadczyła choćby inna Polka, Nicole Konderla.

Ostatecznie konkurs w Courchevel wygrała Nika Prevc (106,5 i 124 metry), która aż o 17 punktów wyprzedziła Selinę Freitag (124 i 113 metrów), a o 18,8 punktu Abigail Strate (126,5 i 119,5 metra). W drugiej serii za to samo co w przypadku Twadrosz - narty za długie o dwa centymetry - zdyskwalifikowana została Rumunka Daniela Haralambie.

Zmarnowana szansa na historyczny wynik polskich skoków

Twardosz nie zostanie zatem w ogóle sklasyfikowana w sobotnich zawodach. A szkoda, bo miała szansę nie tylko na swój największy sukces w karierze, ale także historyczny wynik dla polskich skoków.

Jeszcze nigdy żadna polska skoczkini nie znalazła się w najlepszej piątce zawodów najwyższej rangi. Najlepszym takim rezultatem było sensacyjne szóste miejsce Kingi Rajdy z Pucharu Świata w Oberstdorfie osiągnięte na początku lutego 2020 roku. Taki sam wynik Rajda osiągnęła też podczas Letniego Grand Prix we Frensztacie latem 2020 roku.

Najlepszym wynikiem w karierze Twardosz pozostaje 12. miejsce z zeszłorocznych zawodów LGP w Rasnovie w Rumunii. W Pucharze Świata najwyżej była na 15. miejscu w Ljubnie, zimą tego roku.

W piątek kontroli sprzętu nie przeszła inna Polka

To nie pierwsza dyskwalifikacja w polskiej kadrze skoczkiń w Courchevel. Wcześniej, jeszcze przed zawodami, przy kontroli kombinezonów przed ich zaczipowaniem, niedopuszczona do startu we Francji została Pola Bełtowska. Jej sprawę szerzej opisywaliśmy tutaj. Zawodniczka została w Courchevel jako przedskoczkini.

Po konkursie kobiet w sobotę w Courchevel zaplanowano jeszcze zawody mężczyzn. W nich wystąpi pięciu Polaków: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. Drugi konkurs indywidualny skoczkiń w niedzielę, także o 15:45.