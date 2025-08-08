Fatalne wieści dla reprezentacji Polski! Wykluczenie jeszcze przed zawodami

Wcześniej w piątek pojawiły się informacje o tym, że wielu zawodników i zawodniczek z co najmniej kilku kadr nie przeszło tzw. "zatwierdzenia technicznego" kombinezonów przed zaczipowaniem ich podczas rozpoczynającego się weekendu w Courchevel.

Oficjalnie było wiadomo tylko o trzech Finach - Eetu Nousiainenie, Anttim Aalto i Kasperim Valto. Ich przypadek opisywaliśmy tutaj. Dostawaliśmy jednak zapewnienia - w tym od Finów - że to sprawa dotycząca niemal wszystkich, którzy pojawili się we Francji.

Polska skoczkini wykluczona ze startu jeszcze przed zawodami. Oto powód

Niestety, w Courchevel przez niezatwierdzony sprzęt na starcie nie pojawi się także Pola Bełtowska, jedna z dwóch naszych zawodniczek zgłoszonych do inauguracji LGP. Na liście startowej konkursów pojawi się tylko Anna Twardosz.

Z informacji Sport.pl wynika, że polskie zawodniczki miały w piątek wykonywany podstawowy pomiar trójwymiarowym skanerem. Gdy już nie rosną, pomiary zazwyczaj się nie zmieniają. Niestety, pomiar w kroku i długości ręki zmienił się o centymetr. Tym samym pomiar nogawki u Poli Bełtowskiej był o niecały centymetr poza dopuszczalnymi wymiarami.

Kadra Macieja Maciusiaka bezpieczna

Przypomnijmy, że stroje skoczkiń i skoczków czipuje się od zeszłego lata. Ma to związek z wprowadzeniem limitu liczby strojów możliwych do używania w jednym konkursie, przez jeden weekend i całym sezonie startów. Obecnie latem można używać maksymalnie dwóch kombinezonów przez cały cykl Letniego Grand Prix, dwóch w trakcie weekendu startów i jednego w trakcie trwania konkursu (nie można zmieniać strojów z serii na serię). Zimą w sezonie olimpijskim będzie można używać do siedmiu kombinezonów - zasady dotyczące jednego weekendu i konkursu się nie zmieniają.

Zgodnie z nowymi przepisami każda reprezentacja ma tylko jedną szansę zatwierdzenia stroju do czipowania przed weekendem startów. Jeśli zawodnik go nie przejdzie, można skorzystać z powtórzenia całej procedury, ale tylko w przypadku jednego zawodnika na całą kadrę. Więcej o zmianach w przepisach dotyczących sprzętu na sezon olimpijski pisaliśmy w tym tekście.

Na szczęście bezpieczni i dopuszczeni do zawodów zostali polscy skoczkowie. W Courchevel wystartuje piątka zawodników: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. Po weekendzie we Francji rywalizacja za tydzień przeniesie się do Wisły na skocznię imienia Adama Małysza.