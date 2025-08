Kamil Stoch długo na to czekał. W końcu przerwał milczenie

Kamil Stoch ma za sobą udane występy podczas Letnich Mistrzostw Polski w Wiśle. Stoch zdobył złoty medal tych zawodów, oddając skoki na odległości 129,5 m oraz 128,5 m. Poza tym Stoch wygrał konkurs duetów wraz z 17-letnim Szymonem Sarniakiem z Klubu Sportowego Eve-nement Zakopane. "Stoch już pierwszego dnia Letnich Mistrzostw Polski pokazywał, że na tym etapie przygotowań jest najlepszym z polskich skoczków" - pisał Jakub Balcerski ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Zbudował skocznię w ogrodzie, teraz organizuje tam konkursy. Jak wyglądają skoki amatorów?

Ależ słowa Stocha po sukcesie. "Nie doświadczałem tego bardzo dawno"

Stoch udzielił wywiadu "Przeglądowi Sportowemu Onet" po Letnich Mistrzostwach Polski. Kamil nie ukrywa, że jest zadowolony ze swojej postawy. - Ten poziom daje mi poczucie pewności. Mimo popełnianych błędów, czułem w powietrzu bardzo dobrą energię, a nie doświadczałem tego już bardzo dawno. Cieszę się, że w dalszym ciągu jest coś do zrobienia, coś, co jeszcze mogę udoskonalić, a jednak i tak wygrywam zawody. To super uczucie - powiedział.

- W tych skokach nie ma kontroli, nie ma kalkulacji czy obawy tylko full gaz, pełna moc i o to właśnie chodzi, żeby się nie blokować, tylko uwalniać to, co we mnie jest. Uważam, że wciąż jestem w procesie, więc nie jest tak, że nagle coś kliknęło. Przez ostatni rok bardzo ciężko na to pracowałem i niewiele brakowało, żebym osiągnął taki wysoki poziom. Oczywiście w tych skokach wciąż są błędy, ale to, że są powtarzalne - dodaje Stoch.

Czy skoczek regularnie powtarza sobie, że przed nim jest ostatni sezon w karierze? - Nie określam tego jako coś ostatniego, roboczo nazywam to jako coś najlepszego. Staram się czerpać z tego każdą chwilę. Oczywiście nie dam rady odciąć się od nerwów, dzisiaj bardzo się denerwowałem, ale traktuję to wszystko w wyjątkowy sposób: każdy skok, każdy trening, każde zawody przeżywam jeszcze głębiej. Chcę, żeby właśnie taki był ten rok: radosny. Chcę po prostu wykonywać swoją pracę z uśmiechem - podsumował.

Zobacz też: To dlatego Kubacki odrzucił zaproszenie na ślub Stocha. Aż trudno uwierzyć

Stoch znalazł się w kadrze Polski na zawody Letniego Grand Prix w Courchevel (9-10 sierpnia). Poza nim Maciej Maciusiak wybrał Dawida Kubackiego, Pawła Wąska, Aleksandra Zniszczoła oraz Piotra Żyłę.