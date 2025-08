To dlatego Kubacki odrzucił zaproszenie na ślub Stocha. Aż trudno uwierzyć

- Atmosfera jest ok. Nie mamy żadnych takich momentów, w których byśmy się musieli kłócić. Nie ma zawiści, zazdrości i to jest najważniejsze. Każdy skupia się na wykonywaniu swojej pracy jak najlepiej, a po niej jest czas na odpoczynek, relaks, grę w karty, czy w jakiś inny sposób spędzania czasu - mówił Kamil Stoch w 2017 roku po konkursie w Zakopanem o relacjach z Dawidem Kubackim. Cztery lata temu Kubacki przyznał z kolei, że w kadrze najlepiej żyje właśnie ze Stochem. "Bardzo dobry kontakt mam z Kamilem. Ostatnimi czasy w pokojach nawet dość często razem siedzieliśmy na obozach. Tak naprawdę z każdym zawodnikiem te kontakty są ok. Z Kamilem mieszkamy w miarę blisko siebie, więc może z tej racji to jest bliższa relacja" - mówił Kubacki w "Dzień dobry TVN".

Dawid Kubacki odmówił. To dlatego nie pojawił się na ślubie Kamila Stocha. Aż trudno uwierzyć

Kamil Stoch w sierpniu 2010 roku wziął ślub z Ewą Bilan. Dawid Kubacki nie był jednak na tej pięknej uroczystości. Ewa Bilan-Stoch w sierpniu 2017 roku wyjaśniła, czemu Kubackiego zabrakło na ślubie.

- Moje pierwsze wspomnienie związane z Dawidem dotyczy takiego domku, szatni w Wiśle. On wychodził z tej szatni, a ja wchodziłam. Dawid został powołany do kadry, a Kamil zaprosił wszystkich kolegów na nasz ślub, czyli to był 2010 rok. No więc wchodziłam do tej szatni, a on do mnie podszedł – jeszcze z nartami, bo szedł na skok – i mówi, że w sumie się jeszcze nie znamy, że on jest Dawid i że jest mu tak miło, że zaprosiliśmy go na ślub, ale przeprasza, bo ma wtedy zawody i nie da rady przyjechać. Wyściskał mnie i jeszcze dodał, że super, że kiedyś indziej to uczcimy, i tak dalej" - powiedziała Ewa Bilan-Stoch dla "Kubackiteam.pl".

- Jaka cecha Dawida najbardziej rzuca w oczy? - dopytywał dziennikarz.

- Jak powiem zapominalstwo, będzie to złośliwe z mojej strony (śmiech). Powiedziałabym, że skupia się na szczegółach. Po prostu wyciąga szczegóły szczegółów i czasami coś, co nie ma kompletnego znaczenia, pochłania go tak, że nie da się z nim dogadać. Bo on musi coś najpierw rozłożyć na czynniki pierwsze – wcale nie tę rzecz, która jest istotna! – no i czasami mnie to irytuje - dodała Ewa Bilan-Stoch.

Dawid Kubacki to m.in. dwukrotny brązowy medalista olimpijski, pięciokrotny medalista mistrzostw świata oraz triumfator Turnieju Czterech Skoczni w 2020 roku.

Większe sukcesy ma Kamil Stoch, który trzy razy był indywidualnym mistrzem olimpijskim, dwa razy wygrał Puchar Świata i trzy razy Turniej Czterech Skoczni.