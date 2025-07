Kamil Stoch, podobnie jak wielu innych polskich skoczków narciarskich, poza zawodami i treningami aktywnie pracuje nad rozwojem tej dyscypliny sportowej w naszym kraju. Zawodnik ten nie jest jednak w tym osamotniony, ponieważ w środowisku skoków narciarskich działa również jego żona Ewa Bilan-Stoch.

Ewa Bilan-Stoch wspomniała o prowadzeniu klubu

Para prowadzi klub KS Eve-nement Zakopane, który jest pierwszym krokiem dla adeptów skoków narciarskich, planujących rozpocząć profesjonalną karierę. Ostatnio Bilan-Stoch opublikowała na Instagramie krótki wpis poświęcony właśnie temu klubowi. "Ponad dziesięć lat prowadzenia klubu KS Eve-nement Zakopane. Dziesięć lat pracy, emocji, zdjęć, ale i wspólnych kilometrów. Planica to nasze szczególne miejsce – i znów wracam stąd z ogromną dawką motywacji, za co dziękuję trenerom, zawodnikom i mojemu bratu. Z tą ekipą można wszystko" - napisała na Instagramie.

Klub KS Eve-nement Zakopane powstał w 2014 roku i zajmuje się szkoleniem młodzieży z Zakopanego i okolic. Zajęcia prowadzą doświadczeniu trenerzy i eksperci. Nieco więcej o powstaniu klubu żona Stocha opowiadała w rozmowie z portalem Kubackiteam.pl. Najpierw otworzyła agencję (Eve-nement Agencja), która wspiera skoczków.

- Agencja zaczęła się rozkręcać i po Igrzyskach wpadliśmy na taki pomysł. Kamil w ogóle zawsze mówił, że po zakończeniu kariery nie chciałby jeździć po świecie z kadrą, tylko pracować w klubie, uczyć skoków, ale właśnie dzieci. Bo to są tacy wdzięczni uczniowie i jego by takie zajęcie na pewno cieszyło. Powtarzał to na tyle często, że gdzieś ten pomysł we mnie utkwił i nagle stwierdziłam, że jak nie teraz, to kiedy - powiedziała.

I dodała, że przed otwarciem musiała zmierzyć się z wieloma przeciwnościami. - Teraz wszyscy mówią, że fajnie, bo klub jest, ale zanim powstał, było naprawdę ciężko - podsumowała.