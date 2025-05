W czwartek 8 maja w Vilamourze odbyło się posiedzenie komisji skoków narciarskich. W jego trakcie zatwierdzono m.in. kalendarze na sezon olimpijski 2025/26. Przypomnijmy, że igrzyska odbędą się w dniach 6.02 - 22.02 2026 roku w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo we Włoszech.

Zatwierdzono kalendarze Pucharu Świata 2025/26

Jeśli chodzi o Puchar Świata mężczyzn, to w sezonie 2025/26 rywalizacja wróci do Wisły. Zmagania zaplanowano na 6 i 7 grudnia 2025. Ponadto skoki narciarskie odbędą się także w Zakopanem - 10 i 11 stycznia 2026. Sezon rozpocznie się 21 listopada w Lillehammer, a zakończy się 29 marca 2026 w Planicy. Letnie Grand Prix również zawita do Polski. W dniach 16 i 17 sierpnia skoczkowie udadzą się do Wisły.

W przypadku rywalizacji kobiet letnie GP odbędzie się w tym samym terminie - 16 - 17 sierpnia 2025. Z kolei jeśli chodzi o Puchar Świata 2025/26 to rywalizacja rozpocznie się 21 listopada 2025 roku od mikstu w Lillahammer. Z kolei zawody w Wiśle zaplanowano na czwartek i piątek (4 i 5 grudnia 2025 roku). Rywalizacja zakończy się w Planicy 28 marca 2026 roku.

Historyczny moment dla kobiecych skoków narciarskich

W sumie odbędzie się 35 konkursów, z czego 32 będą indywidualne. Pozostałe trzy odbędą się w mikstach. Ponadto w tym sezonie kobiecych skoków finał zaplanowano w historycznym miejscu. "Potwierdzono finał Pucharu Świata Kobiet w słynnej Letalnicy w Planicy" - informuje FIS.

"Już oficjalnie - panie po raz pierwszy w historii wezmą udział w lotach narciarskich w Planicy!" - podkreślili dziennikarze Skijumping.pl.