Jest decyzja ws. skoków narciarskich w TVP. Kwiatkowski ujawnia

Od 2021 roku skoki narciarskie w TVP transmitowane są tylko w przypadku rywalizacji w naszym kraju. Wtedy to Discovery nie udzieliło sublicencji Telewizji Polskiej na pokazywanie Pucharu Świata. Od tamtej pory rywalizacja o Kryształową Kulę jest dostępna m.in. w TVN. Ówczesny dyrektor programowy stacji - Edward Miszczak tak komentował na łamach Sport.pl to, co się stało. - To nie było oczywiste, sport jakoś TVN-owi przechodził bokiem. Nie mogliśmy dostać się do interesujących praw sportowych. Najczęściej lądowały one w naszej komercyjnej konkurencji. Natomiast wraz z pojawieniem się na Wiertniczej grupy Discovery, z jednej strony przywędrowały te prawa, a z drugiej doświadczenie Eurosportu - mówił jakiś czas temu w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem.

Skoki narciarskie wrócą do TVP? Media: Będą się starać

Skoki narciarskie będą transmitowane w TVN do końca sezonu 2025/26. Dziennikarze WP SportowychFaktów porozmawiali z dyrektorem TVP Sport - Jakubem Kwiatkowskim nt. planów stacji co do powrotu tej dyscypliny na antenę. - TVP będzie się starało zdobyć prawa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie - wyznał były team menadżer piłkarskiej reprezentacji Polski.

"W kontekście naszego kraju ciekawa może być też rozgrywka o sublicencję, jeśli Telewizja Polska nie wygrałaby przetargu. Wiele wskazuje na to, że TVN już niedługo nie będzie należał do Discovery. Co za tym idzie, nadawca straci kanał, w którym mógłby transmitować Puchar Świata" - komentują dziennikarze. Czy jest to prawdopodobne, że w przypadku porażki z Amerykanami, TVP postara się o sublicencję? Na to pytanie Kwiatkowski już nie chciał odpowiedzieć, tłumacząc, że "najpierw musi się odbyć i zakończyć główny przetarg" - zakończono.

Pozycje Polaków w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata po zawodach w Sapporo:

Sezon 2024/25 Pucharu Świata jest już niemal rozstrzygnięty. Jakub Balcerski, dziennikarz Sport.pl informował niedawno, że: "To już pewne: Kryształowa Kula za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata trafi do Austriaka. Wkrótce przekonamy się, czy będzie to Daniel Tschofenig, Jan Hoerl czy Stefan Kraft, ale tylko oni zostali w grze o to trofeum" - czytamy. Jedynym Polakiem w Top15 klasyfikacji generalnej pozostaje Paweł Wąsek, który jest czternasty.