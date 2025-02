Ten kraj, który wraca na MŚ w skokach narciarskich po 8 latach przerwy

Karlis Svede w październiku ubiegłego roku trzy razy startował w zawodach FIS Cup. Spisał się w nich jednak bardzo słabo. Na zawodach rozegranych w estońskim mieści Otepaa trzy razy był bowiem dopiero w siódmej dziesiątce. Najpierw zajął 65. miejsce (na 66 skoczków), potem 63. i 64. pozycję.

Łotysz znów wystąpi w mistrzostwach świata w skokach

Również w październiku ubiegłego roku Svede zdobył mistrzostwo Łotwy w skokach. Drugie miejsce zajął Markus Broks, a trzecie Jekabs Svede. Wtedy Svede został nagrodzony przez szkołę w Strenci, miejscowości, z której pochodzi.

"Gratulacje dla Svede za zdobycie nagrody w 2024 roku. Został on nominowany za zdobycie mistrzostwa Łotwy. Nagrodę Gminy Valmiera otrzymali osobiście rodzice Karlisa. W tym czasie Karlis był na obozie treningowym w Polsce, aby przygotowywać się do mistrzostw świata w Trondheim. Karlis z powodzeniem spełnił przepisy i jest zaliczony do reprezentacji Łotwy" - przekazała szkoła w mediach społecznościowych.

Svede wziął też udział w zawodach na obiekcie Tehvandi (HS97) w Otepaa, gdzie o medale krajowego czempionatu na igelicie walczyli też Estończycy i Łotysze. Tam zajął 12. miejsce, a wygrał Estończyk Artti Aigro.

Teraz Svede czeka nie lada wyzwanie i wielkie przeżycie. Wystąpi bowiem w mistrzostwach świata, które zostaną rozegrane w Trondheim. Ostatni raz skoczek z Łotwy walczył w MŚ osiem lat temu.

"Łotysz na mistrzostwach świata w skokach. 15-letni Karlis Svede pojedzie na MŚ w Trondheim. Ostatnim reprezentantem tego kraju, który tego dokonał, był Kristaps Nezborts w 2017 roku na czempionacie w Lahti" - napisał na portalu X Patryk Skokowy.

Mistrzostwa świata mężczyzn w skokach odbędą się 2 marca na skoczni normalnej i 8 marca na skoczni dużej.