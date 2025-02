Jest reakcja PZN ws. wykluczenia Stocha z MŚ. "Reguły były jasne"

Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki, Jakub Wolny i Piotr Żyła - ta piątka będzie rywalizowała w nadchodzących mistrzostwach świata w Trondheim. Decyzję w tej sprawie we wtorek ogłosił trener Thomas Thurnbichler. Szkoleniowiec ku zaskoczeniu ekspertów nie znalazł miejsca dla Kamila Stocha.

REKLAMA

Zobacz wideo DevelopRes Rzeszów zwycięzcą TAURON Pucharu Polski. Szczygłowska: Pierwszy cel osiągnięty

PZN reaguje na brak powołania dla Stocha. "Wszystko odbywało się według kryteriów"

Dlaczego tak się stało? Wszystko wytłumaczył sam Thurnbichler w oświadczeniu przekazanym w mediach społecznościowych związku. - Decyzja o składzie na MŚ została podjęta na podstawie rankingu z Pucharu Świata oraz najlepszego indywidualnego wyniku w sezonie. Kamil Stoch pokazał pewną poprawę w Sapporo, ale w rzeczywistości inni zawodnicy osiągnęli lepsze indywidualne wyniki w sezonie i znajdują się przed nim w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata - mogliśmy przeczytać. Austriak wskazał również, że nie zdecydował się zabrać sześciu skoczków, by oszczędzić zawodnikom dodatkowego stresu związanego z rywalizacją o miejsce w składzie.

A jak na decyzję trenera zareagowano w samym PZN-ie. O komentarz w tej sprawie portal Interia.pl poprosił członka zarządu związku - Rafała Kota. - Thomas Thurnbichler miał wolną rękę i nikt nie wtrącał się do jego pracy. (...) Reguły były jasne. To jest jego wybór. Wszystko odbywało się według jego kryteriów. My widzieliśmy jego tabelkę, którą prowadził. Wszyscy zawodnicy łącznie z Kamilem o tym wiedzieli, zaakceptowali to. I Kamil w tej tabelce rzeczywiście się nie mieści - wyjaśnił.

Rafał Kot wskazał odpowiedzialnego za skład na MŚ. "To jego obowiązek"

Jak przekonywał, jedyną osobą, która miała wpływ na ten wybór, był Thomas Thurnbichler. - On za to odpowiada. Gdy pytaliśmy go o to, odpowiedział, że on ma to wpisane w kontrakcie i on decyduje o powołaniach. My nie możemy tu ingerować. Co więcej, trener podkreślił, że to jego obowiązek, ale on bierze przy tym za to pełną odpowiedzialność - dodał.

Kamil Stoch w dwóch ostatnich konkursach Pucharu Świata w Sapporo zajmował 22. i 16. miejsca. To jednak nie przekonało szkoleniowca. Thurnbichler w swoim oświadczeniu zaznaczył jednak, że: "nadal istnieje szansa na zakwalifikowanie się do drużyny na ostatnią część sezonu". - Kamil rzeczywiście nieco się poprawił. To 16. miejsce z Sapporo daje jakąś nadzieję. Ale sam trener Thurnbichler powiedział, że on nie widzi jakiegoś większego progresu. Zobaczymy. Każdy z nas chciałby, by Kamil wrócił do skakania, z jakiego go pamiętamy. Bo to jest siła napędowa polskich skoków. To ikona - zakończył Kot.