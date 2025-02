Apoloniusz Tajner ma drugą żonę. Oto różnica wieku

Apoloniusz Tajner to jeden z twórców sukcesów Adama Małysza, jego trener (jak i całej kadry) w latach 1999-2004, czyli m.in. w szczycie Małyszomanii. Później przez lata pracował w Polskim Związku Narciarskim, najpierw jako dyrektor, potem jako prezes. Oficjalne powiązanie ze skokami zerwał dopiero w 2022 roku, gdy na stołku prezesa PZN zastąpił go nie kto inny jak sam Małysz. Tajner z kolei poświęcił się karierze... politycznej.

Tajner został posłem, a ona miała w tym spory udział

W 2023 roku wystartował on w październikowych wyborach, walcząc o mandat posła z ramienia Koalicji Obywatelskiej w okręgu bielskim. Poparcie okazało się wysokie. Tajner otrzymał ponad 20 000 głosów, dzięki czemu mógł zasiąść w Sejmie X kadencji. Tam nie zabrakło nawiązań do jego przeszłości w skokach narciarskich, gdyż swego czasu było głośno o tym, jak to jeden z posłów przy wejściu Tajnera na mównicę krzyknął "telemarkiem!", czym rozbawił większość zgromadzonych.

Miłość można znaleźć nawet w... pociągu

Podczas kampanii wyborczej były prezes PZN mógł liczyć na wsparcie żony Izabeli Podolec. To druga małżonka w jego życiu. Z pierwszą, Aleksandrą, rozwiódł się w 2014 roku po czterdziestu latach małżeństwa. Związek ten od początku budził kontrowersje i interesował media. Wszystko przez znaczącą różnicę wieku między nimi. Wynosi ona aż 36 lat. Apoloniusz Tajner w kwietniu tego roku skończy 71 lat, zaś jego żona 35. Jak się poznali? Można by sobie wyobrazić, że może w górach, może na zawodach skoków. Nic z tych rzeczy. Miejscem ich pierwszego spotkania był... pociąg.

- Wszedł po prostu do mojego przedziału, ale ja nawet [go] nie poznałam, więc mój okrzyk był: "To pan?!". Apoloniusz tak spojrzał na mnie, nie wiedział, co odpowiedzieć, ja mówię: "Wiem, to ten aktor z "Na Wspólnej". Autentycznie tak było - opowiadała Podolec w 2018 roku.

Dominika Tajner-Wiśniewska nie była fanką tego związku

Rok później oficjalnie stali się małżeństwem. Wydaje się, że w dodatku całkiem zgranym. W roku ich ślubu na świat przyszedł ich syn Leopold. Tajner ma także dwójkę dzieci z pierwszego małżeństwa: 45-letnią Dominikę i 41-letniego Tomisława (byłego skoczka).

- Mamy zdrowe relacje, ale nie będę nigdy jej przyjaciółką. Jak rodzice się rozwodzą i pojawia się ktoś trzeci, nieważne czy masz pięć, czy 37 lat, no to nie lubisz tej osoby, to chyba jest normalne. Natomiast mój ojciec jest szczęśliwy i nie rozumiem, dlaczego miałabym mieć złe relacje z jego żoną, tym bardziej że mają dziecko, czyli ja mam braciszka małego - mówiła w 2022 roku w rozmowie z portalem Pomponik Dominika Tajner-Wiśniewska.