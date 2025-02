Tak źle w polskich skokach nie było od 16 lat! Ten widok przeraża

Jeśli polski kibic nie chce sobie psuć humoru przed mistrzostwami świata w Trondheim, nie powinien zaglądać do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i Pucharu Narodów po weekendzie w Sapporo. To był ostatni sprawdzian przed najważniejszą imprezą sezonu i widok, który pojawia się w obu rankingach jest wręcz przerażający.

Wąsek najlepszym z Polaków w PŚ, Japonia ucieka nam w PN. Pomogły zwycięstwa Kobayashiego

Najlepszym z Polaków w klasyfikacji generalnej PŚ jest Paweł Wąsek, który po weekendzie w Sapporo utrzymał się na 14. miejscu. Więcej o sytuacji w tym zestawieniu piszemy tutaj.

Jeszcze trudniej przyjąć do wiadomości to, co dzieje się w Pucharze Narodów. Tam po dwóch konkursach w Japonii gospodarze zawodów wyprzedzili Polaków i zajmują piąte miejsce. Mają 1509 punktów i przewagę 121 nad Polską. To oczywiście przez dwa zwycięstwa Ryoyu Kobayashiego, które pozwoliły Japończykom błyskawicznie przesunąć się w klasyfikacji nad Polskę, której najlepsze wyniki w zawodach to ostatnio miejsca w drugiej dziesiątce stawki.

W czołówce bez zmian: Austriacy prowadzą z gigantyczną przewagą 3017 punktów nad Norwegami, a podium dopełniają Niemcy. Polacy tracą do lidera Pucharu Narodów aż 5373 punkty, a do najlepszej trójki 1887 punktów. To już nie przepaść, a otchłań dzieląca nas od rywali.

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów po konkursach PŚ w Sapporo:

1. Austria - 6761 punktów

2. Norwegia - 3744 pkt

3. Niemcy - 3275 pkt

4. Słowenia - 2305 pkt

5. Japonia - 1509 pkt

6. Polska - 1388 pkt

7. Szwajcaria - 1208 pkt

8. Stany Zjednoczone - 739 pkt

9. Finlandia - 272 pkt

10. Francja - 198 pkt

11. Estonia - 188 pkt

12. Włochy - 113 pkt

13. Bułgaria - 110 pkt

14. Ukraina - 81 pkt

15. Turcja - 42 pkt

16. Kazachstan - 39 pkt

17. Czechy - 3 pkt

Tak źle przed MŚ nie było od 16 lat. Możemy wrócić z nich bez medalu

Pod kątem Pucharu Narodów Polacy od dziesięciu lat nie byli w tak złej sytuacji przed startem MŚ. W przypadku klasyfikacji generalnej PŚ aż od szesnastu! To jeszcze czasy startów Adama Małysza - tak daleko musimy się cofnąć, żeby przypomnieć sobie, kiedy ostatnio przed tą imprezą robiliśmy za absolutne tło dla czołówki, która ma walczyć o medale.

Pozycja Polski w Pucharze Narodów i najlepszego Polaka w klas. gen. Pucharu Świata przed mistrzostwami świata:

2025: 6. miejsce w PN, 14. miejsce Pawła Wąska w PŚ

2023: 3. miejsce w PN, 2. miejsce Dawida Kubackiego w PŚ

2021: 2. miejsce w PN, 3. miejsce Kamila Stocha w PŚ

2019: 1. miejsce w PN, 2. miejsce Kamila Stocha w PŚ

2017: 1. miejsce w PN, 1. miejsce Kamila Stocha w PŚ

2015: 7. miejsce w PN, 8. miejsce Kamila Stocha w PŚ

2013: 5. miejsce w PN, 3. miejsce Kamila Stocha w PŚ

2011: 4. miejsce w PN, 3. miejsce Adama Małysza w PŚ

2009: 10. miejsce w PN, 21. miejsce Adama Małysza w PŚ

To alarm dla kadry i Polskiego Związku Narciarskiego przed wyjazdem do Trondheim. Jeszcze przed sezonem trener Thomas Thurnbichler mówił o tym, że celem dla Polaków w Norwegii będzie jeden medal - nieważne, czy zdobyty w rywalizacji indywidualnej, czy drużynowej. Dziś wydaje się, że jesteśmy daleko od realizacji takich osiągnięć, a jedyną nadzieją pozostaje, że najlepszy w tym sezonie u polskich skoczków Paweł Wąsek będzie w stanie zaprezentować za dwa tygodnie życiową formę. Tylko dzięki niej mógłby pierwszy raz wejść na podium i to na mistrzostwach świata. Patrząc realistycznie, będzie to jednak bardzo trudne wyzwanie.

Polacy wracali z mistrzostw świata z medalem skoczków z ostatnich siedmiu imprez tej rangi z rzędu. Ostatni raz, gdy ta dyscyplina nie przyniosła nam żadnego krążka to MŚ w Libercu z 2009 roku. Teraz, niestety, może być podobnie. A jeśli nie będzie medalu w skokach, to reszta polskiego narciarstwa klasycznego nie ma szans go zapewnić. I MŚ w Trondheim stałyby się pierwszymi od 2005 roku, z których Polska wróciłaby bez jakiegokolwiek medalu. Niestety, to całkiem prawdopodobny scenariusz.