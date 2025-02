Na taki wynik Stocha czekaliśmy 331 dni! Ależ walka o zwycięstwo w Sapporo

Stoch znacznie poprawił rezultat, który osiągnął w kwalifikacjach. Wtedy był dopiero 35. po skoku na zaledwie 116,5 metra. Do konkursu awansował dość pewnie, ale był daleko od wyniku, który mógłby pozwolić mu na walkę o miejsce w składzie na mistrzostwa świata w Trondheim. A to po to Stoch dostał szansę rywalizacji w Japonii. Po konkursie można jednak przyznać, że tę okazję wykorzystał w niezły - jak na swój poziom w tym sezonie - sposób.

Stoch najlepszym z Polaków.

Polak w pierwszej serii uzyskał 126,5 metra i zajmował dwunastą pozycję. Po skoku pojawił się u niego nawet uśmiech, Stoch mógł być dość zadowolony z tego rezultatu. Wiadomo było, że ciężko będzie mu utrzymać się tuż za najlepszą dziesiątką. I po finałowej rundzie, kiedy skoczył 122,5 metra, spadł na 16. miejsce.

Jednak to najlepszy rezultat spośród polskich skoczków. A na taki wynik Stocha musieliśmy czekać aż 331 dni - od konkursu z 22 marca 2024 roku z Planicy zeszłej zimy. W tym sezonie nie był jeszcze najlepszym z Polaków, ale miał jeden lepszy rezultat niż 16. pozycja - był 14. w Ruce, podczas drugiego weekendu tej zimy. Wynik z Sapporo to dopiero trzeci rezultat Polaka w najlepszej "20" od startu sezonu.

Tuż za Stochem, na 17. miejscu, znalazł się Paweł Wąsek (122,5 i 124 metry), a punktował jeszcze 24. Maciej Kot (123,5 i 121 metrów). Do drugiej serii nie awansował Kacper Juroszek (104 metry), który ukończył zawody na 47. miejscu.

Kobayashi wyrwał drugie zwycięstwo z rzędu po finałowym skoku

Konkurs po ataku z drugiego miejsca po pierwsze serii wygrał Ryoyu Kobayashi (132 i 137 metrów). To jego drugie zwycięstwo z rzędu. Prowadzenia nie utrzymał Norweg Marius Lindvik (1356 i 131 metrów), który po finałowym skoku znalazł się o 4,2 punktu za Japończykiem. Podium uzupełnił jego rodak Johann Andre Forfang (129 i 136 metrów).

Zawody w Sapporo były ostatnim sprawdzianem dla skoczków przed mistrzostwami świata w Trondheim. Niedługo powinno się także okazać, jaki skład na tę imprezę wybrał trener Polaków Thomas Thurnbichler. MŚ rozpoczną się 26 lutego i potrwają do 9 marca. Pierwszy konkurs skoczków, na normalnej skoczni, zaplanowano na niedzielę 2 marca. Relacje na żywo na Sport.pl, a transmisje w Eurosporcie, TVN i na platformie Max.