Puchar Świata w Sapporo. O której skoki narciarskie? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Tak jak Iga Świątek na kortach Roland Garros czy Jelena Ostapenko w meczach z Igą, tak Ryoyu Kobayashi w Sapporo nie uznaje niczyjego zwierzchnictwa. Japończyk może sobie skakać przeciętnie lub co najwyżej solidnie cały sezon, nie stanąć wcześniej ani razu na podium. Jednak gdy przychodzi czas skoków w Sapporo, Kobayashi po prostu budzi w sobie bestię i nie inaczej było w pierwszym konkursie indywidualnym na Okurayamie.

Wiatr swoje, Kobayashi swoje, Polacy... w większości niestety też swoje

Reprezentant gospodarzy ot tak po prostu nagle wygrał sobie konkurs Pucharu Świata z przewagą ponad 19 pkt nad drugim Janem Hoerlem. Wiatr w Sapporo jak to wiatr w Sapporo. Raz pod narty, raz w plecy, czasem mocniej, czasem słabiej. Jak mu się podobało, tak sobie akurat wiał. Jednak Kobayashi był poza tym wszystkim. On oddał dwa fenomenalne skoki (mimo że zwłaszcza w pierwszym warunki miał słabiutkie) i odniósł 33. zwycięstwo w karierze w PŚ, czym zrównał się z legendarnym Jensem Weissflogiem i traci już tylko 6 do Kamila Stocha oraz Adama Małysza. Będzie też niewątpliwym faworytem, by w niedzielnym konkursie zostawić już słynnego Niemca w tyle.

Polacy? Cóż, w sobotnim konkursie byli tłem dla czołówki. Pecha miał Paweł Wąsek (19. miejsce), który w pierwszej serii dostał ponad 10 pkt za wiatr w plecy (niektórym nawet więcej odejmowano). Chociaż to też nie były absolutnie AŻ takie skoki, jakie Wąsek już w tym sezonie oddawał. Maciej Kot i Kamil Stoch zapunktowali, co jest niewątpliwym plusem (25. i 22. miejsce). Natomiast czy to były takie próby, żeby wygryźć kogoś z miejsca na mistrzostwa świata w Trondheim? Wątpliwe, ale oczywiście jeszcze jeden konkurs został.

Drugi konkurs indywidualny w japońskim Sapporo rozpocznie się w niedzielę 16 lutego o godzinie 3:00 w nocy czasu polskiego. Poprzedzą go kwalifikacje, które ruszą o 1:30. Transmisja z kwalifikacji dostępna będzie w Eurosporcie oraz w Internecie na Playerze i platformie Max (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Wraz z rozpoczęciem konkursu, transmisja pojawi się także na kanale TVN.