Wspaniały gest Polaków w Sapporo. Ruszyli rywalom na ratunek

Polscy zawodnicy przeciętnie spisali się podczas kwalifikacji do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Sapporo. Najlepszym był niespodziewanie Maciej Kot, który zajął ósme miejsce. Dużo gorzej zaprezentowali się za to Szwajcarzy, którzy niewiele brakowało, by w ogóle nie pojawili się na skoczni. Dziennikarz Kacper Merk zdradził, że gdyby nie pomoc reprezentacji Polski, trudno byłoby wystąpić.

3 Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl