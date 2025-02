Co za historia! Maciej Kot poleciał najdalej w Sapporo!

Treningi pokazały, że da się daleko skakać w Sapporo. A nawet bardzo daleko, ponad rekord skoczni Kamila Stocha, co pokazał Robin Pedersen, osiągając 152,5 metra. Mieliśmy dość mocny wiatr pod narty, który powinien sprzyjać.

Petarda Kota w kwalifikacjach

Pierwszym z Polaków, który zasiadł na belce na słynnej Okurayamie, był Maciej Kot. Jego forma rośnie, co pokazał podczas Pucharu Kontynentalnego w Kranju, gdzie wygrał konkurs. Teraz także się popisał, skacząc 135,5 metra. Mimo to Kot kiwał głową po skoku, nie był do końca zadowolony, zapewne chodziło o technikę w powietrzu lub przy lądowaniu. Ale przyzwyczaił nas, że jest perfekcjonistą. Bardzo długo prowadził, nikt nie był w stanie skoczyć dalej od naszego skoczka. Z pierwszego miejsca zrzucił go dopiero Domen Prevc, który skakał prawie 40 minut później od Polaka.

Kilka minut później skakał Kacper Juroszek. Nie popisał się, skacząc tylko 106 metrów. Na szczęście to wystarczyło do awansu, bo była grupa skoczków, która nie przekroczyła 100. metra.

Z biegiem czasu zmieniły się warunki, wiatr był coraz słabszy. Sędziowie podnieśli belkę krótko przed skokiem Kamila Stocha. Nasz trzykrotni mistrz olimpijski dał radę i skoczył naprawdę dobrze. 123,5 metra dawało mu początkowo miejsce tuż za pierwszą dziesiątka. Gdyby osiągnął taką odległość bez podniesionej belki, znalazłby się pod koniec TOP 10, przynajmniej na tym etapie kwalifikacji.

Pecha miał za to Paweł Wąsek, który skoczył tylko 107,5 metra. Dostał podmuchy z tyłu skoczni, miał jedne z najgorszych warunków. Co prawda udało mu się awansować do konkursu, ale na jednym z dalszych miejsc.

Najlepszy w kwalifikacjach był Stefan Kraft, który skoczył 134 metry. Kot skończył w czołowej dziesiątce z najdłuższym skokiem tej rywalizacji. TOP 3 uzupełnili Daniel Tschofenig i Jan Hoerl. Do konkursu nie wszedł Noriaki Kasai. 52-letni Japończyk skoczył tylko 97 metrów, zdecydowanie zabrakło odległości.

Konkurs w sobotę już o godzinie 7:10 czasu polskiego.

Kwalifikacje do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Sapporo - wyniki: