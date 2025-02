Niebotyczny rekord Stocha! Aż złapał się za serce

Kamil Stoch wraca do Pucharu Świata po kolejnej w tym sezonie przerwie. I ma ostatnią szansę, żeby wywalczyć sobie miejsce w polskiej kadrze na MŚ w Trondheim.

Stoch potrzebuje dobrych występów w Sapporo. Czyli w miejscu, z którego ma dobre wspomnienia. Jedno z nich – pewnie najmocniejsze – jest zarazem dobre i w jakiejś mierze przerażające.

Po Stochu skakał trener. Z radości

W styczniu 2019 roku polska kadra błyszczała. Pod wodzą Stefana Horngachera nasi skoczkowie polecieli do Sapporo po kolejne sukcesy. W pierwszym konkursie na Okurayamie najlepszy był Stefan Kraft, ale można powiedzieć, że Stoch ukradł mu show.

Nasz mistrz atakował w rundzie finałowej z szóstego miejsca. Atakować pomogły mu kapitalne warunki – w trakcie lotu miał aż 2,17 m/s wiatru pod narty. Ale na tej poduszce powietrznej leciał tak, że co wrażliwsi kibice mogli to przypłacić atakami serca. "To będzie daleki skok, będzie daleko… Musiał skracać! Uff! Zamarliśmy" – emocjonował się komentator Eurosportu, Igor Błachut.

Stoch osiągnął aż 148,5 metra. To o 11,5 metra więcej niż wynosi rozmiar skoczni! I aż o 4,5 metra więcej od ówczesnego rekordu. Należącego zresztą do innego Polaka, Macieja Kota (i do Krafta).

"No ten rekord Okurayamy to przetrwa chyba przez lata" – słusznie prorokował Stanisław Snopek, komentując zawody w TVP. Minęło sześć lat i Stoch wciąż jest rekordzistą. "Widzimy, jak mocno bije serce" – dodawał Snopek, gdy Stoch chwytał się właśnie za serce chwilę po lądowaniu.

- Jeżeli podniosłem komuś ciśnienie, oczywiście w pozytywnym sposób, to bardzo się cieszę. Sam sobie też podniosłem. Nie potrzebuję kawy w najbliższym czasie – mówił później Stoch dla skijumping.pl

Był szczęśliwy, choć Kraft obronił prowadzenie, na którym był po pierwszej serii. - Już z progu miałem odczucie, że wszystko jest w porządku, a potem dostałem takie ciśnienie powietrza pod narty, iż myślałem, że już nie wyląduję. Czułem, jak rozrywa mnie na wszystkie strony – opowiadał Stoch.

Nic dziwnego, że po wylądowaniu i ustaniu tego kapitalnego skoku chwycił się za serce i długo się za nie trzymał. Nic też dziwnego, że z radości po tym skoku Stocha na wieży trenerskiej skakał Stefan Horngacher.

Czy w ten weekend w Sapporo któryś z polskich skoczków da nam chociaż zbliżone powody do radości? W piątkowych treningach i kwalifikacjach zobaczymy Stocha, a poza nim jeszcze Pawła Wąska, Macieja Kota i Kacpra Juroszka. Transmisja z kwalifikacji od godziny 8.00 w Eurosporcie i na platformie MAX, relacja na żywo na Sport.pl.