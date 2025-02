Maciej Kot nagle ogłosił fatalne wieści. Tego nie da się uratować

W miniony weekend polscy skoczkowie, którzy nie łapią się do kadry na Puchar Świata, rywalizowali na skoczni Bauhenk w Kranju. Z tej rywalizacji zadowolony może być Maciej Kot, który wygrał drugi konkurs. Te zawody mogłyby być jeszcze bardziej udane, ale pierwszego dnia stracił prowadzenie w ostatnim skoku, przez co skończył na piątym miejscu.

Maciej Kot nie wygrał w sobotę przez... skurcz

Dziennikarze "Przeglądu Sportowego" Onet zapytali skoczka, co się stało w sobotę. - Wszystko było naprawdę w porządku. Byłem przygotowany, jechałem do Słowenii z myślą, że to dobre miejsce, żeby postawić kolejny krok. Byłem na podium w Lillehammer i wiedziałem, że w Kranju jestem w stanie powalczyć o zwycięstwo - wyznał.

- Lubię tę skocznię, mam z nią związane miłe wspomnienia. To trochę mniejszy obiekt, więc wiedziałem, że Robert Johansson i Manuel Fettner nie będą aż tak groźni. Już podczas treningów dobrze się czułem - dodał.

Więc co się stało, że się nie udało? Maciej Kot wyznał, że kiedy dojeżdżał do progu poczuł, że łapie go skurcz w lewej nodze. - Spięcie mięśni zupełnie wybiło mnie z równowagi, odbicie nie było już takie energiczne i włączyłem tryb awaryjny, bojąc się tego skurczu zaraz za progiem. Taki sam problem pojawił się też w Lillehammer. Tam nie na rozbiegu, ale w locie, co oznacza, że być może pojawia się trochę zmęczenia - kontynuował.

- Gdy tylko powiedziałem, że miałem skurcz, chłopaki od razu wypomnieli mi wiek. No i poniekąd słusznie, bo już trochę tych lat na karku jest. Być może trochę inaczej trzeba tymi siłami gospodarować? Ostatni okres był dla mnie bardzo intensywny - podkreślił.

Historia Macieja Kota się powtarza. "Całego sezonu się nie uratuje"

Skoczek narciarski podkreślił, że ma deja vu. - Zaczyna się sezon, początek jest nieudany, wracam do Pucharu Kontynentalnego. Tam jest ciężko, ale też coraz lepiej, przychodzi podium i zwycięstwo. Teraz mam nadzieję na powrót do Pucharu Świata - przyznał.

- Historia się powtarza, a wolałbym zaczynać na takim poziomie, jak teraz i na tym budować zupełnie inną pozycję, skakać w Pucharze Świata, zbierać punkty i dążyć do pierwszej dziesiątki. Teraz już jest za późno. Walczę o powrót do Pucharu Świata, ale całego sezonu się nie uratuje - oświadczył.

Na koniec został zapytany, czy wysyła sygnał Thomasowi Thurnbichlerowi przed zbliżającymi się mistrzostwami świata. - Nie koncentruję się na mistrzostwach świata i na walce o skład. Żyję z tygodnia na tydzień i tak planuję sobie życie. Co weekend daję z siebie wszystko i tak też podchodzę do zbliżającego się weekendu Pucharu Świata w Sapporo. Gdybym zaczął coś zmieniać w nastawieniu i planowaniu, myślał o tych mistrzostwach i wybiegał za daleko w przyszłość, to by się źle skończyło - zakończył.