Thurnbichler zostawia polskich skoczków. Sam podjął decyzję. Oto powód

Taką samą decyzję Thurnbichler podjął rok temu. Zeszłej zimy także nie było go w Sapporo, a zastąpił go Wojciech Topór i Krzysztof Miętus. Teraz w Japonii znów pojawi się ten pierwszy, obecnie trener kadry B.

W składzie Polaków może się znaleźć dwóch jego zawodników - Maciej Kot i Kacper Juroszek, o czym Thurnbichler mówił Sport.pl wcześniej. Potwierdził też, że pewne miejsce w kadrze na wyjazd do Japonii ma Kamil Stoch, obecnie trenujący w Zakopanem.

Thurnbichlera zabraknie na konkursach PŚ w Sapporo. Teraz tłumaczy, skąd taka decyzja

- Będąc szczerym, tak długi sezon zawsze jest trudny dla trenera. Taka przerwa jest potrzebna i to dobre rozwiązani - wskazuje Thurnbichler w rozmowie ze Sport.pl w Willingen.

Dlaczego trenera zabraknie w Sapporo? - Mam swoje problemy z tym kierunkiem podróży, z jet lagiem. Potrafi trwać nawet ponad tydzień. Dlatego staram się nie latać do Sapporo, jeśli naprawdę nie jest to potrzebne - tłumaczy szkoleniowiec Polaków.

Austriak niedawno został ojcem i to oczywiście także wpływa na fakt, że każda chwila spędzona w domu jest dla niego bardzo cenna. - To, że potrzebuję czasu dla rodziny, nie jest głównym problemem, ale oczywiście spędzę ten okres także w taki sposób. Jestem jednak głównym trenerem reprezentacji, wiem, jaką niesie to za sobą odpowiedzialność i jestem gotowy temu sprostać. Moja partnerka Jessica w domu robi dobrą robotę, jest świetną matką i sobie radzi. Choć oczywiście jest szczęśliwa, że przez tydzień będę w domu - przyznaje Thomas Thurnbichler.

Zanim Polacy bez Thurnbichlera polecą do Japonii, czekają ich zawody w Lake Placid. I w Stanach Zjednoczonych trener kadry będzie jeszcze obecny. Poinformował już, że wezmą w nich udział ci sami zawodnicy co w konkursach w Willingen - Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła. W Lake Placid zaplanowano dwa konkursy indywidualne i jeden drużyn mieszanych. Relacje na żywo na Sport.pl, a transmisje w Eurosporcie, TVN i na platformie Max.