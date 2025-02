Puchar Świata w Willingen. O której skoki narciarskie dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

W sobotę wszyscy Polacy dali radę przejść kwalifikacje, więc można było mieć nadzieję na dobry wynik Biało-Czerwonych. Najlepszy po pierwszej serii Dawid Kubacki miał 8. miejsce - i do podium tracił tylko niecałe cztery punkty. Słabo poszło za to najlepszemu w tym sezonie z Polaków. Paweł Wąsek po pierwszej serii zajmował dopiero 24. miejsce.

Czas na niedzielny konkurs Pucharu Świata w Willingen. Co czeka Polaków?

W drugiej serii dużo bardziej nieprzewidywalny był wiatr, co miało swój wpływ na wyniki. Wąsek minimalnie się poprawił i zakończył zawody na 19. miejscu. Rozczarowany mógł być Kubacki, który spadł na 14. pozycję. Jakub Wolny i Piotr Żyła zakończyli zawody w pierwszej "trzydziestce". Najgorzej poszło Aleksandrowi Zniszczołowi - on w ogóle nie awansował do drugiej serii. A co czeka Biało-Czerwonych w niedzielę?

Kibice reprezentacji Polski będą liczyć przede wszystkim na lepszą formę Pawła Wąska, którego sobotni występ nie był najlepszy. Skoczkowie na pewno będą trzymać kciuki za to, że tym razem wiatr będzie bardziej przewidywalny. Najważniejsze będzie utrzymanie równej formy w obu seriach niedzielnego konkursu indywidualnego.

Puchar Świata w Willingen. O której skoki narciarskie dzisiaj, niedziela? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, LIVE, WYNIKI]

Pierwsza lutowa niedziela ze skokami rozpocznie się po południu. O 14:30 odbędą się kwalifikacje do konkursu. Ten rozpocznie się o 16:10. Transmisję z zawodów Pucharu Świata przeprowadzą kanały Eurosport 1 oraz TVN. Kwalifikacje będzie można obejrzeć tylko w Eurosport 1. Zawody będą też dostępne online na platformach Eurosport Player, Max i Polsat Box Go. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo oraz aktualnych wyników w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.