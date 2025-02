Taki czek od Niemców dostał Kubacki za to, co zrobił w Willingen

Thomas Thurnbichler zdecydował się na jedną zmianę w składzie w porównaniu z poprzednim weekendem Pucharu Świata. Zamiast Kamila Stocha do Willingen pojechał Dawid Kubacki. I jak się okazało, był to "strzał w dziesiątkę". Bo to właśnie 34-latek okazał się najlepszym z Polaków w sobotnim konkursie indywidualnym.

REKLAMA

Zobacz wideo Coming out polskiego skoczka! Kosecki: Mega szanuję taką postawę

Oto wynagrodzenie dla Dawida Kubackiego za sobotni konkurs w Willingen. Kwota nie powala

Już w pierwszej serii Kubacki zaimponował. Skoczył 139,5 m w dość sprzyjających warunkach. Odjęto mu jednak nieco mniej punktów od Piotra Żyły, który wylądował o pół metra dalej. I to zawodnik z Nowego Targu plasował się wyżej - był 8., a rodak 11. Ba, do podium tracił zaledwie 3,7 punktu. Tyle tylko, że w serii finałowej warunki radykalnie się zmieniły.

Wiało dość mocno w plecy, z czym Kubacki nie najlepiej sobie poradził. Ale i tak należy pochwalić go za tę próbę. Skoczył 127 m i zajął finalnie 14. miejsce. To jego drugi najlepszy wynik w tym sezonie. Lepiej spisał się jedynie w Finlandii - był 10. - tyle tylko, że tam rozegrano jedną serię konkursu. Tu były dwie.

14. lokata Kubackiego z pewnością wlała w serca kibiców nieco radości, a ponadto zasili konto bankowe skoczka. Za sobotni konkurs zainkasował dwa tys. franków szwajcarskich, co w przeliczeniu na polską walutę daje 8920 zł. Dla porównania zwycięzca Daniel Tschofenig zarobił 13 tys. franków (ok. 58 tys. zł), drugi Anze Lanisek 10 tys. franków (ok. 45 tys. zł), a trzeci Maximilian Ortener osiem tys. franków (ok. 36 tys. zł).

Zobacz też: FIS przerywa milczenie ws. Zajca. Jest oficjalny komunikat.

Pozostali Polacy także mogli liczyć na wynagrodzenie, choć jeszcze bardziej symboliczne. 19. Paweł Wąsek zarobił 1,5 tysiąca franków (ok. 6700 zł), 26. Jakub Wolny 800 franków (ok. 3600 zł), a 28. Żyła 600 franków (ok. 2700 zł). W sobotę nic nie zarobił za to Aleksander Zniszczoł - zajął dopiero 40. lokatę i nie awansował do drugiej serii. Wynagrodzenie dostaje tylko najlepsza "30".

Kolejny konkurs Pucharu Świata zaplanowano na niedzielę, na godzinę 16:10. O 14:30 odbędą się natomiast kwalifikacje. Czy i tym razem w głównym konkursie najlepszy okaże się Kubacki? Czy sobotnie zmagania były znakiem, że wraca do formy? Tego dowiemy się już wkrótce. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z niedzielnego konkursu i kwalifikacji na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.