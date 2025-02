Cyrk po tym, co jury zrobiło Zniszczołowi. Kuriozalna decyzja

Zniszczoł skończy zawody w Willingen na 40. miejscu. Nie zapunktuje po raz szósty w tym sezonie. Skok na 122 metrów okazał się zbyt bliski, żeby myśleć o awansie do drugiej serii konkursowej. Zabrakło mu do tego 11,1 punktu. Niestety, nie wszystko w kwestii tego skoku zależało od niego.

Jury obniżyło Zniszczołowi belkę w najgorszym momencie. Fatalny błąd utrudnił życie Polakowi

Startujący przed Zniszczołem Benjamin Oestvold uzyskał 139 metrów i objął prowadzenie w pierwszej serii. Warunki zaczęły się poprawiać, rosła siła wiatru pod narty. W tej sytuacji jury - decyzję o zmianie belki zazwyczaj rekomenduje delegat techniczny, w Willingen to Słoweniec Saso Komovec - zmieniło długość najazdu. Zamiast z 11. Zniszczoł ruszał z 10. belki. Korzystne warunki nie utrzymały się jednak do skoku Polaka. To był najgorszy moment, kiedy jury mogło się tak pomylić.

Odjęto mu zaledwie 0,9 punktu za wiatr, a gdy zaczynał najazd na próg, miałby odjętych blisko dziesięć. I niestety, nagły ruch jury nie pomógł Zniszczołowi. Nie był decydujący w kwestii tego, że skoczył blisko, ale niepotrzebnie utrudnił mu zadanie. Zwłaszcza że chwilę później jury wyczekiwało już warunki dla kolejnego zawodnika i z powrotem podniosło belkę. Taki ruch na jednego zawodnika to kuriozum i cyrk. Choć oczywiście najwięcej miały tu do powiedzenia trudne warunki. I z nimi trudno czasem nie trafić tak pechowo jak Zniszczoł, to się zdarza. Ale złe zarządzanie belką w takiej sytuacji nie powinno być niezauważane.

Zniszczoł spytał ironicznie: 139 metrów to chyba daleko od rozmiaru skoczni, nie?

Jak było z samym skokiem zawodnika? - Nie był to skok idealny, ale też nie bardzo zły. Tyle - skomentował w rozmowie ze Sport.pl Aleksander Zniszczoł.

Co czuje w takiej sytuacji, gdy widzi, że obniżana jest przed nim belka, a potem warunki, choć w teorii powinny być dla niego korzystne, to ściągają go w dół? - Złość. Nie mam na to wpływu - wskazał Polak. Dopytany o to, czy decyzja o obniżeniu belki według niego była słuszna, tylko smutno się uśmiechnął. - Zawodnik przede mną skoczył 139 metrów. To chyba daleko od rozmiaru skoczni, nie? - spytał ironicznie Zniszczoł. Przypomnijmy, że HS skoczni w Willingen jest na 147. metrze. - Nie umiem zrozumieć, o co chodziło. Co ja więcej mogę dodać? Tylko skupić się na niedzieli - zakończył.

Druga szansa na dobry wynik dla Zniszczoła w niedzielę. Najpierw, o godzinie 14:30 rozegrane zostaną kwalifikacje, a o 16:10 przewidziano drugi konkurs indywidualny. Relacje na żywo na Sport.pl, a transmisje w Eurosporcie, TVN i na platformie Max.