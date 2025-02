Wąsek się cieszy. Znakomity skok Polaka w Willingen. 143,5 metra!

Sobota 1 lutego była dla polskich skoczków szansą na rehabilitację. Choć dokładniej mówiąc dla Pawła Wąska i Aleksandra Zniszczoła, bo to oni reprezentowali naszą męską kadrę w konkursie mikstów. Polacy zajęli w nim dopiero 9. miejsce i nie awansowali nawet do drugiej serii. Zawiódł zwłaszcza Wąsek, który poleciał tylko 120 metrów, co było nieco niepokojące w połączeniu z przeciętnymi treningami. Oczywiście pamiętamy o Oberstdorfie, gdzie Paweł potrafił się kompletnie zresetować z dnia na dzień.

Słoweńcy przyczepili się do Kathola. Więc ten postanowił pomęczyć innych

Przed kwalifikacjami byliśmy też ciekawi, czy ktoś zostanie zdyskwalifikowany. Tak jak Timi Zajc w mikstach, którego kombinezon po pierwszej serii okazał się nieprawidłowy, a po drugiej... dobry. Sam Słoweniec po wszystkim nie gryzł się w język, mówiąc, że ta dyskwalifikacja była tylko po to, by wciągnąć Niemców na podium (co się udało, zajęli trzecie miejsce). Słoweńcy poszli też na wojnę z FIS i zapowiedzieli kroki prawne.

Christian Kathol, człowiek odpowiedzialny za kontrolę sprzętu po skoku, faktycznie nie obijał się i "ustrzelił" Turka Muhammeda Alego Bedira, Niemca Adriana Tittela oraz Japończyka Naokiego Nakamurę. Nie udało mu się na szczęście z Polakami. Piotr Żyła i Dawid Kubacki przeszli kwalifikacje bez kłopotu. Dokładnie 130 metrów pierwszego z nich, 134,5 metra drugiego, co dało kolejno 31. i 24. miejsce. In plus zaskoczył Jakub Wolny, który słabo spisywał się w treningach. Tym razem poleciał aż 138,5 metra, co przełożyło się na lokatę nr 19.

Paweł Wąsek wrócił na wysoki poziom. Lanisek wysłał mocny sygnał

Co zaś z naszymi reprezentantami z mikstów? Aleksander Zniszczoł także kłopotu z kwalifikacją nie miał, a nawet poleciał nieco dalej od Piotra Żyły (131 m). Złożyło się to na 28. miejsce. Natomiast Paweł Wąsek ponownie pokazał, że potrafi się szybko uporać z "wybojami". Piękny skok na 143,5 metra, zdecydowanie najlepszy z Polaków i piąty w całej stawce.

Kwalifikacje wygrał Anże Lanisek, który poleciał aż 145 m. W końcówce wiatr nieco się odkręcił. Przez większość rywalizacji wiał pod narty. Zaś ścisła czołówka już zmagała się bardziej z bocznymi podmuchami. Stąd choćby 21. miejsce Jana Hoerla czy dopiero 35. Gregora Dechwandena.

Wyniki kwalifikacji do konkursu PŚ w Willingen: