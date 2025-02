Puchar Świata w Willingen. O której dzisiaj skoki narciarskie? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Choć konkursy mikstów w skokach narciarskich z reguły nie budzą szczególnie dużych emocji, tym razem było inaczej. Wszystko przez aferę ze Słoweńcami. Timi Zajc został zdyskwalifikowany w pierwszej serii za nieregulaminowy kombinezon. Nie byłoby to nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w drugiej... już wszystko było dobrze. Sam Zajc po wszystkim przyznał, iż skakał w tym samym kombinezonie, a wcześniejszą dyskwalifikację zrobiono tylko po to, by wciągnąć Niemców na podium. Co więcej, po wszystkim Słoweńcy wydali oświadczenie, w którym zapowiedzieli kroki prawne względem FIS.

FIS jak to FIS. Tylko co się stało z Polakami?

Światowa federacja skompromitowała się po raz kolejny, ale nie tylko ona. To samo można było powiedzieć o polskiej kadrze. Nasi reprezentanci po raz drugi w historii, a pierwszy od 2013 roku, nie weszli do drugiej serii w mikście. Lepsi byli nawet Francuzi i o ile u pań nie jest to jeszcze takie dziwne, tak mogliśmy liczyć, że panowie zrównoważą stratę. Niestety to nie był ogólnie udany dzień dla naszych skoczków. Aleksander Zniszczoł jeszcze skoczył w granicach akceptowalności (127,5 m), ale Paweł Wąsek zawiódł kompletnie (120 m) i Polacy zajęli 9. miejsce.

Paweł Wąsek musi zrobić to, co na lotach. Puchar Świata w Willingen

Postawa naszego lidera w piątek w Willingen ogólnie może budzić niepokój. Wąsek już treningi miał przeciętne (39. i 17. miejsce), a w mikście się to nie zmieniło. W jego przypadku jednak możemy mieć nadzieję na szybki reset. Niczym na lotach w Oberstdorfie, gdy po fatalnym pierwszym konkursie (bez punktów), w drugim otarł się o podium i zanotował najlepszy wynik w karierze (4. miejsce).

Co do reszty naszych skoczków, Dawid Kubacki prezentował się w treningach solidnie jak na obecne realia, był najrówniejszy z Polaków (128 m i 135 m). Aleksander Zniszczoł oddał w piątek trzy zupełnie różne skoki: słabiutki (119,5 m), średni (127,5 m) i dobry (135,5 m). Piotr Żyła trzymał się na poziomie trzeciej dziesiątki, a Jakub Wolny niestety nie dał nadziei, że stać go będzie na coś więcej niż kwalifikacja do konkursu.

Skakanie w sobotę 1 lutego zacznie się właśnie od kwalifikacji. Te rozpoczną się o godzinie 14:30. Sam konkurs ruszy o 16:00. Transmisja z kwalifikacji będzie dostępna na Eurosporcie 1 oraz w Internecie na Playerze i platformie Max (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Konkurs indywidualny natomiast pokaże jeszcze dodatkowo TVN. My zapraszamy śledzenia relacji tekstowej live z konkursu na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.