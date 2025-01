Tak wygląda klasyfikacja generalna PŚ w skokach po życiowym wyczynie Wąska!

Nadejście konkursów lotów w Pucharze Świata oznaczało, że możemy mieć wyniki nieco inne niż na dużych obiektach, bowiem nie każdy, kto jest ogólnie w czołówce klasyfikacji generalnej, musi być doskonałym lotnikiem. W sobotnim konkursie w Obserstdorfie przekonał się o tym niestety Paweł Wąsek. Polak po całej serii miejsc w czołowej dziesiątce, tym razem totalnie zepsuł skok i nie dostał się nawet do drugiej serii. Potwierdził tym samym, że nie ma jeszcze skutecznego sposobu na obiekty mamucie.

Słoweńska moc na lotach

Zupełnie na odwrót zrobili Słoweńcy Timi Zajc i Domen Prevc. Jak dotąd żaden z nich nie był w tym sezonie nawet szczególnie blisko podium. Tymczasem nadeszły loty i w Top 3 znaleźli się obaj. Zajc w sobotę wygrał, a Prevc zajął trzecie miejsce. Przedzielił ich Norweg Johann Andre Forfang, przez co po raz pierwszy w sezonie na podium nie było ani jednego Austriaka. Loty miały zamieszać i zamieszały.

Szalony Wąsek przeszedł przemianę

Niedziela miała jeszcze inny przebieg. Z polskiej perspektywy najważniejsze jest, że o wiele lepiej poradził sobie Paweł Wąsek. Polak zanotował gigantyczny progres względem soboty, kilka razy bijąc rekord życiowy. Wyśrubował go w drugiej serii, lecąc aż 233 metry. Ostatecznie nasz reprezentant skończył na najlepszej w karierze 4. pozycji (bez względu na rozmiar skoczni). Nie zmieniło się zaś to, że drugie miejsce zajął Johann Andre Forfang, a wygrał Słoweniec. Tylko tym razem był to Prevc, a nie Zajc. Podium uzupełnił Michael Hayboeck.

Lider PŚ trzyma się twardo. Wąsek czyha na czołówkę

W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Wąsek awansował na 13. miejsce, wyprzedzając Timiego Zajca o 11 pkt. W ścisłej czołówce nie zaszły większe zmiany. Prowadzi nadal Daniel Tschofenig, który wyprzedza Jana Hoerla o 103 pkt. Podium, mimo dopiero 21. pozycji w niedzielnym konkursie, utrzymał Pius Paschke, ale jego przewaga nad Stefanem Kraftem to już tylko 68 pkt. W czołowej dziesiątce wpadkę Maximilliana Ortnera (bez punktów w niedzielę) wykorzystali Michael Hayboeck (8. miejsce) oraz Kristoffer Eriksen Sundal (9. miejsce).

Co do pozostałych Polaków, Aleksander Zniszczoł zajmuje aktualnie 22. miejsce z dorobkiem 165 pkt. Jakub Wolny jest 32. (80 pkt), Kamil Stoch 35. (64 pkt), Dawid Kubacki 36. (62 pkt), a Piotr Żyła awansował na miejsce 38. (50 pkt).

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po konkursach lotów w Oberstdorfie: