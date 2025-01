Katastrofa lidera Polaków. Tylko pokręcił głową. Fatalnie to wyglądało

Wąsek miał ostatnio świetną serię siedmiu konkursów, które kończył w najlepszej "30". Co więcej, był w gazie, bo udało mu się nawet osiągnąć życiowe rezultaty w PŚ - dwa razy, w Innsbrucku i ostatnio w Zakopanem, był piąty. Niestety, na mamucie w Oberstdorfie, skok w sobotniej pierwszej serii po prostu kompletnie mu nie wyszedł.

Ostatni raz, gdy Wąsek kończył zawody bez punktów to drugi konkurs w Titisee-Neustadt, gdzie zajął dopiero 36. miejsce. Teraz po krótkim i słabym locie na zaledwie 179 metrów zajął 35. pozycję w Oberstdorfie.

Wrócił spory problem Pawła Wąska. "To zależy od mojego ciała"

Już po technice i wysokości lotu Polaka widać było, że musiał popełnić jakiś błąd. Nie leciał symetrycznie. - Powrócił mój spory problem, który pojawiał się w letnich przygotowaniach i na początku sezonu. Potem nie było także kompletnie zniknął, ale od Turnieju Czterech Skoczni był bardzo minimalny. Udawało mi się z nim sobie poradzić na tyle, żeby nie decydował tak bardzo o wyniku. Tu, w Oberstdorfie, pojawiał się już w piątkowych skokach, a w sobotę się jeszcze pogłębił. No i niestety, z tym nie da się odlecieć na mamucie - wskazuje w rozmowie ze Sport.pl Paweł Wąsek.

Podczas inauguracji Pucharu Świata w Lillehammer dobrze było widać, jak Wąsek próbuje sobie z tym radzić - dojeżdżając do progu w wykrzywionej, nienaturalnej pozycji. - Wszystko wychodzi od rąk, ale na najeździe całe biodro, klatkę piersiową, mam przesuniętą na prawą stronę i prawą nogę. Nieraz mam pewne problemy z plecami, czasem bolą więcej, czasem mniej. Wydaje mi się, że one bywają bardziej zblokowane i wtedy ucieka mi wszystko na tę jedną stronę. Trzeba na to uważać i tego pilnować, a będzie lepiej - mówił wówczas skoczek.

- To zależy od mojego ciała, czy jest dobrze zaktywowane, czy nie. Starałem się zrobić to, co powinienem, wykonać tę pracę, żeby ono było jak najbardziej symetryczne. Coś jednak było nie tak i problem znów się pojawił. Nawarstwił się i trzeba go wyeliminować - wyjaśnia teraz Wąsek.

Wąsek gotowy, żeby dalej walczyć w Oberstdorfie. Ale "nigdy nie może być pewny", czy sobie poradzi

Jak sobie poradzić z takim kłopotem na skoczni, gdy kolejne zawody czekają Polaków już w niedzielę? - Przede wszystkim najbardziej trzeba skupić się na pozycji najazdowej. Tak, żeby znowu działać trochę przeciwko swojemu czuciu. Wtedy wydaje mi się, że jestem bardziej skierowany w lewą stronę i wszystko się tak jakby rekompensuje - tłumaczy Paweł Wąsek.

- Przyczynę tego, czemu skoczyłem słabiej, znam, mniej więcej wiem, jak sobie z tym poradzić, ale co do tego nigdy nie mogę być pewny. Mogę tylko spróbować i powalczyć, żeby to zmienić - dodaje.

Niedzielne zawody zaplanowano na godzinę 16:00. Poprzedzą je kwalifikacje, które mają ruszyć o 14:15. Znów wystąpi w nich pięciu Polaków, na czele z Pawłem Wąskiem. Relacja na żywo na Sport.pl, a transmisja w Eurosporcie, TVN i na platformie Max.