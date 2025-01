215 metrów Piotra Żyły! Kapitalna walka o zwycięstwo w Oberstdorfie

Skoczkowie narciarscy po raz pierwszy w tym sezonie rywalizowali na skoczni mamuciej. W Oberstdorfie zakończył się pierwszy z sześciu konkursów indywidualnych zaliczanych do Pucharu Świata w lotach narciarskich. Niestety polscy kibice już po pierwszej serii mogli przeżyć niemały szok.

Katastrofa Pawła Wąska w Oberstdorfie. Aż przykro patrzeć!

Najlepiej z naszych na Skoczni im. Heiniego Klopfera spisał się Piotr Żyła. O pół metra przekroczył punk K (skoczył 205,5 m) i na półmetku zajmował 15. miejsce. Awans do drugiej serii wywalczyli też Jakub Wolny (205 m i 24.miejsce) oraz Aleksander Zniszczoł (191,5 m i 27 miejsce). Przykrą niespodziankę sprawili nam natomiast Kamil Stoch i Paweł Wąsek.

Stoch już w kwalifikacjach pokazał, że nie czuje się na tej skoczni najlepiej. Niewiele brakowało, aby w ogóle ich nie przebrnął. Zajął wówczas dopiero 39. miejsce. W konkursie było tylko nieco lepiej - 186,5 m i 32. pozycja. Jeszcze bardziej zaskoczyła postawa Pawła Wąska. Co prawda 25-latek deklarował w przeszłości, że nie lubi obiektów do lotów, ale w piątkowych kwalifikacjach spisał się najlepiej z Polaków (był 12.). Tym razem już po wyjściu z progu jego lot wyglądał bardzo nielabilnie i niestety szybko się zakończył. 179 m to jedna z najkrótszych odległości tego konkursu. Ostatecznie lider naszej drużyny był dopiero 35. (na 40 uczestników) i tak jak Stoch odpadł już po pierwszej serii. Zdarzyło mu się to po raz pierwszy od siedmiu konkursów.

Najdalej w I serii nieoczekiwanie lądował Japończyk Naoki Nakamura. Lot na 226,5 m wystarczył mu jednak tylko na piątą pozycję. Prowadził zwycięzca kwalifikacji Johann Andre Forfang. Po skoku na 221,5 m o 1,9 punktu wyprzedzał drugiego Timiego Zajca, mimo że ten lądował pół metra dalej. Podium uzupełniał lider Pucharu Świata Daniel Tschofenig (215,5 m), a tuż za nim plasował się Domen Prevc (217 m).

Fantastyczna bitwa na odległości! 235 m nie wystarczyło

Druga seria niestety rozpoczęła się dla nas fatalnie. Kompletnie nie poradził sobie w niej Aleksander Zniszczoł. W kiepskim stylu klapnął na 182. metrze i spadł na 28. pozycję. Wyprzedził jedynie zdyskwalifikowanych Kristoffera Eriksena Sundala i Stefana Krafta. Zdecydowanie lepiej zaprezentował się Jakub Wolny, ale mimo 206,5 m awansował tylko o dwa miejsca - na 22. Nastroje polskich kibiców delikatnie poprawił daleki lot Piotra Żyły na 215 m. Niestety rywale lądowali dalej i najlepszy z naszych skoczków ostatecznie był 17.

Fantastyczny lot w serii finałowej zaprezentował 13. na półmetku Michael Hayboeck. Austriak huknął aż 229 m. Pozwoliło mu to wejść do czołowej dziesiątki - na 7. pozycję. Przegrał m.in. z debiutującym w konkursie w lotach swoim rodakiem Maximilianem Ortnerem. Walkę o podium rozpoczął jednak dopiero Domen Prevc. Słoweniec przebił nawet osiągnięcie Hayboecka. W pięknym stylu poszybował na 231,5 m i objął prowadzenie. Równie pięknie odpowiedział Daniel Tschofenig. Lądował tylko metr bliżej, ale do Słoweńca zabrakło mu 0,8 punktu.

Wtedy pokerową zagrywkę zastosował trener Słoweńców Robert Hrgota. Obniżył belkę Timiemu Zajcowi, a ten odleciał jeszcze dalej, bo na 233 m. Dzięki bonifikacie punktowej z dużą przewagą prowadził. Z tej samej belki ruszył także Johann Andre Forfang i poleciał najdalej ze wszystkich - 235 m. Niestety wyraźnie przysiadł przy lądowaniu i notami za styl przegrał walkę o pierwsze miejsce o 5,1 punktu. Dzięki temu zwyciężył Timi Zajc i to on będzie pierwszym liderem klasyfikacji Pucharu Świata w lotach. Podium uzupełnili drugi Forfang i trzeci Prevc.

